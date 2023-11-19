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شرطة دبي تؤهل 27 موظفاً في تحليل البيانات والإحصاء الأمني

شرطة دبي تؤهل 27 موظفاً في تحليل البيانات والإحصاء الأمني
20 نوفمبر 2023 01:16

دبي(الاتحاد)

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تواصل القيادة العامة لشرطة دبي، ممثلة بالإدارة العامة للموارد البشرية، وبالتعاون مع الإدارة العامة للذكاء الاصطناعي، وجامعة روشستر للتكنولوجيا في دبي، طرح دبلوم الإحصاء الأمني لتأهيل 27 موظفاً من مختلف الإدارات العامة والوحدات التنظيمية في مجال تحليل البيانات والإحصاء، واعتمادهم كمحللين للبيانات من منظومة «ساس» العالمية، وذلك استمراراً لدعم وتحقيق أهداف مشروع التحليل والتنبؤ الأمني.
 وقال اللواء الدكتور صالح عبدالله مراد، مدير الإدارة العامة للموارد البشرية، إن شرطة دبي وعبر استراتيجيتها ومنظومتها المتقدمة تؤمن بأهمية التقدم في علم البيانات والإحصاء، وتعمل بشكل مستمر على تأهيل مواردها البشرية عبر برامج ودورات مُتقدمة في مختلف التخصصات، بما فيها علم البيانات، وتعمل مع شركاء من مختلف الجهات الأكاديمية وغيرها لتبادل المعرفة والعلوم والمعارف في علم البيانات والإحصاء، بهدف استثمار هدا العلم في دعم منظومة العمل. 
من جانبه، قال الدكتور يوسف العساف، مدير جامعة روتشستر للتكنولوجيا دبي: يعد التعاون بين شرطة دبي وجامعة روتشستر للتكنولوجيا في دبي مثالاً يحتذى به للتعاون بين القطاع الحكومي وقطاع التعليم. كما يعد مجال الإحصاء الأمني جوهرياً لتخطيط المستقبل وتمكين الأجيال القادمة، حيث تقوم الجامعة بالتعاون مع شرطة دبي ببناء منظومة متكاملة تساعد الطلاب المعتمدين من استخدام البيانات لحل التحديات التي يواجهونها على مستوى العمل وخدمة المجتمع. ومما يميز دبلوم الإحصاء الأمني الذي تقدمه الجامعة، هو تمكين الطلاب في هذا المجال الحيوي، عبر تقوية مهاراتهم التحليلية وإعدادهم ليصبحوا محللين معتمدين دولياً والمساهمة في خدمة وطنهم. 
بدوره، أوضح الرائد الدكتور حامد عبدالله مراد، مدير إدارة البعثات والاستقطاب بالوكالة، أن البرنامج صمم بطريقة تضمن تأهيل كوارد شرطة دبي للتعامل الأمثل والاستثمار الصحيح للبيانات في قطاعاتهم، ما يمكنهم في صنع تكامل بين مختلف الإدارات العامة من خلال بناء مشاريع مشتركة قائمة على علم البيانات، وتساعد القيادات في شرطة دبي على رسم سياسات المستقبل الأمني والشرطي بصورة دقيقة والتعامل مع التحديات وإيجاد الحلول، وتحقيق أهداف مشروع التحليل والتنبؤ الأمني بشرطة دبي. 
وأضاف الرائد الدكتور حامد مراد، أن ما يميز هذا الدبلوم في نسخته الحالية هو حصول المنضمين له على الاعتماد كمحللين للبيانات من منظومة ساس العالمية، الأمر الذي سوف يشكل نقلة نوعية لهم في مسيرة عملهم في إداراتهم، حيث تتطلب منهم المراحل التالية هي تدريب وتأهيل ونشر مفاهيم وثقافة علم البيانات على كافة الموظفين.
معايير
بينت بشاير الهاشمي، رئيس قسم التخطيط والبرامج التعليمية، منسق الدبلوم، أن المنضمين للبرنامج تم اختيارهم بمعايير علمية وفنية متخصصة، واشتراطات تم دراستها من قبل لجنة متخصصة بشكل يضمن اختيار متخصصين وموهوبين في المجالات الإحصائية والتحليلية.

شرطة دبي
الذكاء الاصطناعي
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