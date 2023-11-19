إنجاز جسر شارع محمد بن زايد بعجمان الشهر المقبل

سعيد أحمد (عجمان)

تواصل وزارة الطاقة والبنية التحتية، أعمال مشروع إضافة جسر على شارع الشيخ محمد بن زايد بعجمان، وذلك من أجل تسهيل حركة السير والتخفيف من الازدحام المروري على الشارع، ومن المتوقع الانتهاء منه نهاية العام الجاري.

وقالت المهندسة منيرة عبدالكريم، مدير إدارة مشاريع المنطقة الغربية بوزارة الطاقة والبنية التحتية، إن المشروع يهدف إلى تطوير التقاطع الحالي لمنطقة أم فنين الواقع على شارع الشيخ محمد بن زايد، نظراً للازدحام المروري الشديد، الذي يشهده، لافتة إلى أنه تم إنشاء تقاطع حر يحافظ على الوجهات الرئيسية التي يخدمها النفق، حيث سيتم الوصول إلى إمارة عجمان عبر النفق باتجاه منطقة التلة 2.

وأضافت، أن المشروع يشمل إنشاء جسر ذي 3 مسارب من تقاطع 3 في إمارة الشارقة إلى منطقة التلة والنعيمية بعجمان، وجسر ذي مسربين من منطقة النعيمية إلى شارع الشيخ محمد بن زايد باتجاه إمارة رأس الخيمة، وكذلك طريق سطحي ذي مسربين من منطقة النعيمية إلى تقاطع 3 وشارع الشيخ سالم بن سلطان القاسمي بالشارقة، إلى جانب تطوير نفق أم فنين القائم، للحركة المرورية القادمة من منطقة الرحمانية بالشارقة إلى شارع الشيخ محمد بن زايد باتجاه إلى تقاطع 3 وشارع الشيخ سالم بن سلطان القاسمي، وتنفيذ دوار سطحي جديد.

وأكدت المهندسة منيرة، أن الوزارة راعت عند إنشاء المشروع تطبيق دليل الاستدامة للطرق، والذي يحقق بشكل مباشر أو غير مباشر الأهداف والمبادرات الاستراتيجية للوزارة، ويلائم الخطط الوطنية لدولة الإمارات في المحافظة على البيئة والمصادر الطبيعية، وخفض الانبعاثات الكربونية والحد من التغيير المناخي، الذي يهدد العالم، مؤكدة أن الدليل يشمل على معايير ومتطلبات تخدم استدامة المشروع، وتتضمن إعادة تدوير واستخدام مواد النفايات، واستخدام وقود حيوي لتقليل لانبعاثات الكربونية، واستخدام مصابيح إنارة موفرة للطاقة، ومواد تزيد من العمر الافتراضي للطرق، والمحافظة على نقاء الهواء والبيئة من التلوث باستخدام آليات تنتج عوادم أقل تلوث للبيئة.