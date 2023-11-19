شرطة أبوظبي تزور مصابين

أبوظبي(الاتحاد)

نفذت مديرية المرور والدوريات في شرطة أبوظبي زيارات لمصابي الحوادث المرورية في مستشفى NMC بأبوظبي ومستشفى توام بمدينة العين، وذلك تزامناً مع ذكرى اليوم العالمي لضحايا حوادث الطرق. وحث العميد محمود يوسف البلوشي مدير مديرية المرور والدوريات السائقين على ضرورة الالتزام بقوانين وقواعد المرور، تعزيزاً لسلامتهم على الطرق والحد من الحوادث المرورية، مؤكداً اهتمام شرطة أبوظبي المستمر بتطوير منظومة السلامة المرورية بالتنسيق مع الشركاء.

واطمأنت فرق التوعية المرورية خلال زيارة المستشفيات على الحالة الصحية للمرضى ومصابي الحوادث.