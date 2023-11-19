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لجنة اختيار «رودس الإمارات» تعلن الفائزين بالمنحة

لجنة اختيار «رودس الإمارات» تعلن الفائزين بالمنحة
20 نوفمبر 2023 01:16

أبوظبي (وام)

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أعلنت لجنة اختيار «منحة رودس الإمارات» عن حصول كل من الطالبتين سارة النجار ومونيكا ميتوفا على منحة رودس. واختارت اللجنة الطالبتين بناءً على الفكر الاستثنائي والشخصية القيادية والتزامهما الأكاديمي، للبدء في الدراسة بجامعة أكسفورد بدايةً من أكتوبر 2024.
وعقب إجراء تقييمات دقيقة وخاصة لمجموعة متميزة من الطلبات،  وقع اختيار اللجنة على 11 مرشحاً نهائياً.
وتخطط الإماراتية سارة النجار للحصول على درجة الماجستير في الحوكمة العالمية والدبلوماسية، إضافةً إلى درجة الماجستير في علم الجريمة والعدالة الجنائية من جامعة أكسفورد، بينما تطمح مونيكا ميتوفا من بلغاريا للحصول على درجة الماجستير في دراسات الشرق الأوسط الحديثة من جامعة أكسفورد.

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