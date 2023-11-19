«تعليم»: معايير موحّدة في إعداد اختبارات أصحاب الهمم

دينا جوني (دبي)

أعدّت مؤسسة الإمارات للتعليم المدرسي دليلاً خاصاً بإعداد الورقة الامتحانية للطلبة أصحاب الهمم في المدرسة الإماراتية وفي المدارس الخاصة التي تطبّق منهاج وزارة التربية والتعليم، حرصاً منها على إيجاد أرضية مشتركة ومعايير تقييمية واضحة لدى المعلمين المعنيين بإعداد المفردات الاختبارية لتلك الفئة من الطلبة التي تحتاج إلى تغيّر أو تعديل في المنهج.

وأشارت المؤسسة إلى أن الهدف من الدليل هو ترسيخ معايير جودة المفردات الاختبارية، بما يتلاءم مع سياسة التقييم المعتمدة من قبل إدارة التقييم وقياس أداء الطلبة، وتوحيد المعايير والمنهجية المستخدمة في بناء الاختبارات وأدلّة التصحيح والتقدير، وضمان متابعة التقدّم الذي تمّ تحقيقه، والحصول على التغذية الراجعة، وتقييم الدعم المستهدف والتوجيه واتخاذ الخطوات اللازمة.

وحددت «تعليم» ستة ضوابط في إعداد الورقة الامتحانية، منها أن يتزامن الاختبار مع عمليات التقييم المركزية لكافة الفصول الدراسية، وأن ينفّذ داخل المدرسة ويعدّ من قبل المعلم بالتنسيق مع معلم التربية الخاصة، وأن يتم إعداد امتحانات خاصة من قبل معلمي المواد الذين شاركوا في إعداد الخطة التربوية الفردية، سواء كان ذلك في اختبارات نهاية العام، وأن يستند على معايير التعلّم أو نواتج التعلّم الأساسية ذات الامتداد والمتضمنة في الخطة المعتمدة، وأن يُراعى في التقييم احتياجات الطلبة والخطط الفردية.

وبالنسبة لمعايير إعداد الورقة الاختبارية، يتوجّب على المعلم أن يراعي الجودة الشاملة للمفردات الاختبارية التي يجب أن تكون واضحة الأهداف، وقادرة على أن تُظهر مدى استيعاب الطالب للمعارف التي تعلّمها، والمهارات التي اكتسبها على مدار الفصل الدراسي، ومراعاة عدد من المعايير الأخرى هي نواتج التعلّم المتوخّاة والمراد قياسها لدى الطلبة أصحاب الهمم، ومؤشر الأداء الذي يستهدف بشكل محدّد أداء الطالب ذي الصلة بنواتج التعلّم، والوقت المخصص للإجابة عن الأسئلة، ونوع الأسئلة المستخدمة، ومستوى التفكير المطلوب تقييمه وفق تصنيف «بلوم»، ودرجة صعوبة الأسئلة، وهي عنصر أساسي لإنتاج المفردة الاختبارية، غير أن تحديدها هو أمر تقديريّ يؤكّده أداء الطالب وحالته الصحية، وأخيراً مراعاة نوع الإعاقة وشدّتها والمواءمة والتكيّف المطلوب في الخطة التربوية الفردية مثل الصور والخرائط في امتحان المكفوفين المركزي أو الصم.

وقد جاء في سياسة الامتحانات المتحدّثة أن تنفّذ جميع اختبارات أصحاب الهمم من الصف الخامس ولغاية الثاني عشر بحسب السياسة المعتمدة للمواد من خلال الحضور الواقعي، على أن تنفَّذ ورقياً في الصفين الثالث والرابع.

تعديل المنهج

بالنسبة للطلبة الذين يخضعون لخطة تربوية تحت بند مواءمة وتكييف، فيخضعون للامتحان المركزي ذاته المعدّ لبقية الطلبة، أما الطلبة الذين يخضعون لخطة فردية تحت بند «تعديل المنهج» فيتم تقييمهم إلكترونياً من قبل معلم المادة، بالتنسيق مع معلم التربية الخاصة في المدرسة، على أن يعدّ الامتحان وفق الخطة التربوية الفردية. كما خصصت مؤسسة الإمارات للتعليم من ضمن إجراءاتها نصف ساعة إضافية في الامتحانات الورقية للطلبة من فئة أصحاب الهمم.