اختتام مؤتمر «الجمعية الخليجية لقسطرة القلب»

دبي (الاتحاد)

اختتمت «الجمعية الخليجية لقسطرة القلب»، أمس الأول، مؤتمرها السنوي الخامس، لمناقشة أحدث التقنيات والتجارب الدولية في مجال القسطرة القلبية والجراحات التداخلية والذي أقيم على مدى 3 أيام في الفترة من 16 حتى 18 نوفمبر 2023 في فندق إنتركونتيننتال فستيفال سيتي، دبي، بحضور أكثر من 1450 مشاركاً من مختلف دول العالم.

شهد هذا الحدث إقبالاً واسعاً ومشاركات عالمية من خلال الحضور الفعلي، حيث شارك فيه أكثر من 1450 باحثاً ومتخصصاً من أبرز العلماء ونخبة الأطباء من حول العالم إلى جانب أكبر المؤسسات الطبية العالمية والتي سلطت الضوء من خلاله على تجاربها العملية.

ناقش المشاركون أكثر من 23 حالة معقدة في جراحة القسطرة القلبية، إلى جانب 30 حالة مسجلة و4 عمليات بث مباشر تم نقلها من: المركز الوطني لطب وجراحة القلب من المستشفى السلطاني في مدينة مسقط عمان، ومستشفى القاسمي بمدينة الشارقة (الإمارات العربية المتحدة)، ومستشفى الحرس الوطني من مركز الملك عبدالعزيز لأمراض وجراحة القلب في مدينة الرياض (المملكة العربية السعودية) ومستشفى الأمراض الصدرية بالكويت.

وصرح الدكتور فواز المطيري، رئيس الجمعية واستشاري أمراض القلب والقسطرة بمركز الملك عبدالعزيز لأمراض وجراحة القلب بالحرس الوطني بالرياض: «لقد أشرفت اللجنة العلمية خلال الأشهر الماضية على دراسة وتبني تقنيات الذكاء الاصطناعي في مجال العلاجات القلبية وجراحات القسطرة التداخلية، كما أجريت العديد من الاختبارات والتجارب السريرية التي تم مناقشتها ومشاركتها خلال الحدث بحضور أخصائيي جراحات القلب والقسطرة من دول مجلس التعاون وبمشاركات عالمية واسعة، وأيضاً من أهم مبادرات الجمعية تشجيع ودعم الشباب الأطباء للحضور والمشاركة في المؤتمر».

الذكاء الاصطناعي

سلط المؤتمر الضوء على أهمية الذكاء الاصطناعي في مجال القسطرة والجراحات التداخلية وأهمية العمل على ضرورة تطويره للخدمة في مجال القطاع وتسخير استخدامه في عمليات التشخيص للنوبات القلبية بشكل أسرع وأدق، للكشف المبكر للأمراض القلبية التي قد تؤدي للوفاة.

الذكاء الاصطناعي

سلط المؤتمر الضوء على أهمية الذكاء الاصطناعي في مجال القسطرة والجراحات التداخلية وأهمية العمل على ضرورة تطويره للخدمة في مجال القطاع وتسخير استخدامه في عمليات التشخيص للنوبات القلبية بشكل أسرع وأدق، للكشف المبكر للأمراض القلبية التي قد تؤدي للوفاة.