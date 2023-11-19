مزاينة رزين تشهد مشاركة 2064 مالك إبل أصيلة

أبوظبي (وام)

شهدت مزاينة رزين، المحطة الثانية لمهرجان الظفرة بدورته الـ 17، مشاركة 2064 مالك إبل من السلالات الأصيلة للمجاهيم والمحليات والمهجنات الأصايل، والتي أقيمت خلال الفترة من 11 ولغاية 18 نوفمبر الجاري بتنظيم لجنة إدارة المهرجانات والبرامج الثقافية والتراثية في أبوظبي بالتعاون مع نادي تراث الإمارات.

وسجلت المنصة الرئيسية للمزاينة برزين في أبوظبي، حضوراً لافتاً من مُلاك الإبل وعشاق المزاينات التراثية لمتابعة المنافسات في الأشواط والتي بلغت 76 شوطاً خصص لها 730 جائزة بقيمة إجمالية تبلغ أكثر من 11.4 مليون درهم.

وتوزعت الأشواط بين الإبل المحليات (38 شوطاً) والمجاهيم (32 شوطاً) والمهجنات الأصايل (6 أشواط)، وشملت جميعها 6 فئات عمرية، هي مفاريد، وحقايق، ولقايا، وإيذاع، وثنايا، وحول. وتزين محيط منطقة مزاينة رزين بعزب ومخيمات مُلاك الإبل وعشاق مزاينات الإبل التراثية من داخل دولة الإمارات ومجلس التعاون لدول الخليج العربية، والذين اصطحبوا آلاف المطايا من سلالات الإبل الأصيلة لتحضيرها للمشاركة في المنافسات.

مُلاك الإبل

وفور ختام مزاينة رزين، بدأ مُلاك الإبل بالاستعداد للانتقال إلى موقع مزاينة مدينة زايد، المحطة الثالثة في مهرجان الظفرة بدورته الـ17، والتي تنطلق مسابقاتها وفعالياتها في الفترة من 16 ولغاية 23 ديسمبر المقبل في مدينة زايد بالظفرة.

ويُلقي مهرجان الظفرة الضوء على دور الإبل في ثقافة وتراث دولة الإمارات ومجلس التعاون لدول الخليج العربية، وذلك من خلال مزاينات الإبل في إمارة أبوظبي للسلالات الأصيلة من فئات المحليات والمجاهيم والمهجنات الأصايل والوضح.