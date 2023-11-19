«أسبوع أبوظبي للزراعة والأمن الغذائي» ينطلق اليوم

إبراهيم سليم (أبوظبي)

تنطلق اليوم في العاصمة أبوظبي، فعاليات «أسبوع أبوظبي للزراعة والأمن الغذائي»، الذي يقام تحت رعاية كريمة من سمو الشيخ منصور بن زايد آل نهيان نائب رئيس الدولة، نائب رئيس مجلس الوزراء، رئيس ديوان الرئاسة، رئيس مجلس إدارة هيئة أبوظبي للزراعة والسلامة الغذائية، والذي يتضمن عدداً من الفعاليات، منها معرض أبوظبي الدولي للأغذية 2023 «أديف» في «مركز أبوظبي الوطني للمعارض» (أدنيك).

وتتولى هيئة أبوظبي للزراعة والسلامة الغذائية تنظيم أسبوع أبوظبي للزراعة والأمن الغذائي خلال الفترة من 20 إلى 22 نوفمبر الجاري، والذي

يتكون من عدد من الفعاليات والمعارض ذات الصلة، وذلك بالشراكة مع «مجموعة أدنيك»، ومن بينها النسخة الثانية من معرض أبوظبي الدولي للأغذية «أديف» خلال الفترة من 27 إلى 29 نوفمبر الجاري، والشركة الهولندية «فينيو الأوروبية للمعارض» التي تتولى تنظيم معرضي «فيف الشرق الأوسط وأفريقيا للإنتاج الحيواني»، ومعرض والبستنة والزراعة في الشرق الأوسط وأفريقيا، بينما يتم تنظيم المؤتمر الدولي حول الميكروبيوم: «صحة الإنسان والنبات - التطبيقات والتحديات 2023» بالتعاون مع جامعة الإمارات، مركز خليفة للتقانات الحيوية والهندسة الوراثية.

ويُعد «أسبوع أبوظبي للزراعة والأمن الغذائي 2023» الحدث الأكبر للزراعة المُستدامة والأمن الغذائي في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، وتتوقع «الهيئة» حضور أكثر من 600 شركة عارضة من 40 دولة حول العالم، بالإضافة إلى أكثر من 10 آلاف زائر من المختصين في مجالات الزراعة وإنتاج الغذاء من حوالي 90 دولة حول العالم.

كما يوفر معرض أبوظبي الدولي للأغذية «أديف» منصة عالمية لعرض آخر الابتكارات وأحدث ما توصلت إليه التقنيات العالمية في مجال تصنيع وإنتاج الغذاء، بالإضافة إلى عقد الشراكات واكتشاف الفرص الاستثمارية في هذا القطاع الحيوي، ومن المنتظر أن يشهد الإعلان عن العديد من العقود والصفقات واتفاقيات الشراكة التي أبرمتها المؤسسات الحكومية ومؤسسات القطاع الخاص، وتوقيع المزيد منها خلال فعاليات المعرض، ويستقطب أكثر من 550 عارضاً من 50 دولة حول العالم، بالإضافة إلى 20 جناحاً دولياً.

ويعتبر «فيف الشرق الأوسط وإفريقيا للإنتاج الحيواني» المعرض التجاري الأول عالمياً لسلسلة التوريد من المزرعة إلى المائدة، والذي يعنى بإنتاج وتجهيز اللحوم ولحوم الدواجن والبيض والأسماك ومنتجات الألبان في الشرق الأوسط وأفريقيا، حيث يجمع المعرض الفاعلين في قطاع الثروة الحيوانية بمشاركة أكثر من 500 مُورِّد عالميٍ وإقليميّ من كافة مراحل سلسلة التوريد التي تمثل جميع أنواع المنتجات الحيوانية مع التركيز الواضح على الابتكار والتكنولوجيا والبحث العلمي.

ويركز المعرض على البروتين الحيواني حيث تحرص الجهة المنظمة (في إن يو الأوروبية) على استقطاب عارضين ومنتجات من موردي أنظمة الإنتاج الحيواني في البيئات المتحكم بها والزراعة الدقيقة بالإضافة إلى الابتكارات والتقنيات الذكية لإنتاج الأغذية، والتي تغطي مواضيع كثيرة مثل إنتاج البروتين النباتي، وتحسين القيمة الغذائية والصحة، ومفاهيم الأغذية العضوية، وزيادة كميات الحصاد، وحلول مكافحة الآفات، وأنظمة توفير المياه، وإدارة استخدام الطاقة.

وأكدت هيئة أبوظبي للزراعة والسلامة الغذائية أن الهيئة تعمل من خلال استراتيجياتها على تطوير منظومة غذاء مُستدامة، ومتكاملة وخطط تمكين التنمية الزراعية عبر الابتكار، والاستثمار، وتعزيز الممارسات الجيدة، وتنافسية المنتج المحلي، من خلال حماية صحة النبات والحيوان بما يسهم في تعزيز الأمن الحيوي وتحقيق الأمن الغذائي، ومن شأن استضافة معرض «فيف الشرق الأوسط وإفريقيا» تعزيز الأمن الغذائي والحيوي، من خلال الاطلاع على أفضل الممارسات، وتبني التكنولوجيا الحديثة في عمليات تربية الحيوانات والدواجن والإنتاج الحيواني ورفع مستوى وعي ومشاركة المجتمع بشأن الاستدامة الزراعية بشقيها النباتي والحيواني وبما يكرس مفاهيم الأمن الغذائي في الدولة.

ودعت الهيئة جميع المختصين في مجال الثروة الحيوانية والإنتاج الداجني والمربين والباحثين إلى المشاركة في المعرض باعتباره فرصة مواتية للتواصل التجاري وتبادل المعارف والخبرات وإجراء المناقشات بشأن المعايير المستقبلية في مجال إنتاج البروتين الحيواني، بالإضافة إلى الاطلاع على أحدث التقنيات في هذا المجال.

قادة

تسعى الهيئة من خلال المعرض إلى استقطاب قادة الصناعة من جميع أنحاء العالم لمشاركة وجهات نظرهم العالمية حول مجموعة واسعة من الموضوعات ذات الصلة بالأغذية الزراعية، كما تتطلع إلى مشاركة ما يزيد على 8000 زائر من جميع أنحاء العالم، لا سيَّما من دول مجلس التعاون الخليجي.