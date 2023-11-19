اليوم.. انتهاء مرحلة تسجيل الهيئات الانتخابية لـ«استشاري الشارقة»

الشارقة (وام)

أعلنت اللجنة العليا لانتخابات المجلس الاستشاري لإمارة الشارقة عن انتهاء مرحلة التسجيل لأعضاء الهيئات الانتخابية اعتباراً من اليوم 20 نوفمبر الجاري والتي أتيحت لمدة 29 يوماً.

وكانت مرحلة تسجيل الهيئات الانتخابية قد بدأت منذ 23 أكتوبر الماضي من خلال 9 مراكز انتخابية معتمدة ببلديات الإمارة أو التسجيل الإلكتروني باستخدام الهوية الرقمية «UAE PASS» عبر الموقع الإلكتروني للانتخابات WWW.ECCS.SHJ.AE أو منصة الشارقة الرقمية WWW.DS.SHARJAH.AE.

وأكد أحمد سعيد الجروان، الأمين العام للمجلس الاستشاري لإمارة الشارقة، رئيس لجنة إدارة الانتخابات، مواصلة العمل على قدم وساق للمضي في تنفيذ جميع مراحل العملية الانتخابية وفق أعلى المعايير والشفافية وفق رؤى وتوجيهات صاحب السمو الشيخ الدكتور سلطان بن محمد القاسمي، عضو المجلس الأعلى حاكم الشارقة.

ودعا الجروان جميع مواطني إمارة الشارقة إلى تلبية نداء الواجب الوطني واستمرار التفاعل والمشاركة في العملية الانتخابية لاختيار نصف أعضاء المجلس الاستشاري لإمارة الشارقة بمسؤولية وأمانة وصولاً إلى تحقيق دورة انتخابية متكاملة للمجلس الاستشاري لإمارة الشارقة.

واشترطت آلية التسجيل في الانتخابات سواء المباشر أو الإلكتروني أن يكون الناخب من مواطني إمارة الشارقة ولا يقل عمره عن 21 عاماً - أي يجب أن يكون تاريخ ميلاد الناخب 5 ديسمبر 2002، وأن يكون التسجيل وفق رقم القيد العائلي المرتبط برقم البلدة بالمنطقة الإدارية التي يتبعها الناخب ضمن الهيئات الانتخابية التسع وهي: مدينة الشارقة والذيد وخورفكان وكلباء ودبا الحصن والمدام والبطائح ومليحة والحمرية.

ويعتمد تسجيل الناخب سواء إلكترونياً أو حضورياً إذا توافق رقم البلدة مع الدائرة الانتخابية التي تم التسجيل بها ليتبعه إشعاره برسالة نصية بقبول تسجيله .

وتميزت عملية التسجيل الإلكتروني بسهولتها عبر الموقع الإلكتروني المخصص للانتخابات أو موقع منصة الشارقة الرقمية عن طريق الدخول إلى نظام الهوية الرقمية «UAE PASS» من خلال الموقع الإلكتروني ليتم تحقق النظام من استيفاء الناخب للشروط ليتبعه عرض بيانات الناخب وفقاً للهوية ورقم قيده ومنطقته الإدارية لإتاحة مراجعتها للقبول والتأكيد ثم اعتماد التسجيل أو رفضه.