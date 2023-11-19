صقر غباش ووفد «الوطني» يزورون مهرجان الشيخ زايد

أبوظبي (الاتحاد)

زار وفد من المجلس الوطني الاتحادي برئاسة معالي صقر غباش، رئيس المجلس، أمس الأول، مهرجان الشيخ زايد في الوثبة، حيث تفقد معاليه والوفد المرافق عدداً من أجنحة المهرجان وأقسامه، كما التقى الوفد بعدد من مسئولي الأجنحة والأقسام واستمعوا منهم إلى شرح وافٍ عن نشاط كل جناح وما يقدمه من نشاط.

كما قام الوفد بزيارة لبعض أجنحة الجهات الحكومية ومجالس أبوظبي المشاركة في المهرجان، كما شملت الزيارة جولة في القرية التراثية، ومحمية النوادر، بالإضافة إلى بعض أجنحة الدول المشاركة في المهرجان.

وقد عبَّر مسؤولو الأجنحة عن سعادتهم بهذه الزيارة، والتي تؤكد حرص كل مؤسسات الدولة على تأكيد دور ومكانة المهرجان.

وأبدى معالي رئيس المجلس والأعضاء خلال الزيارة سعادتهم بالمهرجان، وما يقدمه من خدمات للمجتمع الإماراتي بكل فئاته، كما أشادوا بالتنظيم والتطوير الذي يشهده المهرجان وما يتضمنه من أبعاد ثقافية وتراثية وترفيهية، مؤكدين الدور الذي يلعبه المهرجان في التعريف بالتراث الإماراتي، وتأكيد التواصل الحضاري للإمارات مع الشعوب وثقافات العالم.

تجدر الإشارة إلى أن المهرجان كان قد افتتح يوم الجمعة 17 نوفمبر الجاري، ويستمر حتى التاسع من مارس من العام المقبل.