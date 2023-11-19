حاكما أم القيوين ورأس الخيمة والشيوخ يحضرون حفل زفاف نجلي ماجد بن حمد القاسمي

الشارقة (وام)

حضر صاحب السمو الشيخ سعود بن راشد المعلا، عضو المجلس الأعلى حاكم أم القيوين، وصاحب السمو الشيخ سعود بن صقر القاسمي، عضو المجلس الأعلى حاكم رأس الخيمة، والشيوخ، مساء أمس، حفل الاستقبال الذي أقامه الشيخ ماجد بن حمد القاسمي، بمناسبة زفاف نجليه الشيخ سعيد إلى كريمة الشيخ سهيل بن خليفة آل مكتوم، والشيخ القاسم إلى كريمة علي محمد العويس، وذلك في مركز الجواهر للمناسبات والمؤتمرات بإمارة الشارقة. وقدم سموهما، التهاني والتبريكات للعرسان وذويهم، متمنين لهما حياة أسرية سعيدة. حضر الحفل سمو الشيخ سلطان بن محمد بن سلطان القاسمي، ولي عهد ونائب حاكم الشارقة، وسمو الشيخ سلطان بن أحمد بن سلطان القاسمي، نائب حاكم الشارقة، كما حضر الحفل سمو الشيخ عمار بن حميد النعيمي، ولي عهد عجمان، ومعالي الشيخ نهيان بن مبارك آل نهيان، وزير التسامح والتعايش، وعدد من الشيوخ وكبار المسؤولين.