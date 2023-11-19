تحقيق حلم القراءة والتعلم للأطفال المكفوفين واللاجئين

الشارقة (الاتحاد)

تحتفي «مؤسسة كلمات» بيوم الطفل العالمي في 20 نوفمبر الحالي بقصة الابتسامة التي رسمتها على وجوههم بفضل مبادرتي «أرى» و«تَبَنَّ مكتبة» فقد وضعت منذ انطلاقها عام 2016 من إمارة الشارقة هدفاً واضحاً يتجسد في تمكين الأطفال من المكفوفين وضعاف البصر والأطفال المهاجرين والنازحين من الانخراط في المجتمع ومساعدتهم على الاندماج مع مختلف فئاته وترسيخ ارتباطهم بجذورهم الثقافية وفتح آفاق أوسع أمامهم تتيح لهم فرص التعلم والتحصيل العلمي.

وتمثلت منجزات المؤسسة في إسعاد أكثر من 162 ألف طفل وتوفير مصادر المعرفة لهم من خلال أكثر من 45 ألف كتاب وزعتها على 30 دولة و133 موقعاً ما بين 30 ألف كتاب ميسّر لمبادرة «أرى» وقرابة الـ16 ألف كتاب باللغة العربية في 146 مكتبة من خلال مبادرة «تَبَنَّ مكتبة».