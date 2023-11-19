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«مكتبة» من الجليد القديم في كوبنهاغن لفهم تغير المناخ

«مكتبة» من الجليد القديم في كوبنهاغن لفهم تغير المناخ
20 نوفمبر 2023 01:17

كوبنهاغن (أ ف ب) 

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يستخدم علماء في كوبنهاغن ثلاجة عملاقة يطلق عليها «أيس كور أركايف» وتُخزَّن فيها كتل من الجليد تعود إلى آلاف السنين جُمع الجزء الأكبر منها من غرينلاند، لفهم التغيرات في المناخ. وقال يورغن بيدر ستيفنسن أستاذ علم الجليد في جامعة كوبنهاغن لوكالة فرانس برس «ما لدينا في هذا الأرشيف هو تغير المناخ في عصور ما قبل التاريخ، وهو سجل للنشاطات البشرية في العشرة آلاف سنة الماضية». وبدأ شغفه في كتل الجليد قبل 43 عاماً، وأثناء الحفر في الغطاء الجليدي في غرينلاند التقى زوجته دورثي داهل-ينسن، وهي أيضاً من كبار الخبراء في مجال علم المناخ القديم. 

كوبنهاغن
تغير المناخ
المناخ
الجليد
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