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علوم الدار

أقل درجة حرارة سجلت على الدولة اليوم

"الأرصاد"
20 نوفمبر 2023 08:54

كشف المركز الوطني للأرصاد أن أقل درجة حرارة سجلت على الدولة صباح اليوم هي: 11.4 درجة مئوية في جبل جيس (رأس الخيمة) الساعة 02:45 بالتوقيت المحلي لدولة الإمارات.

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المصدر: الاتحاد - أبوظبي
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