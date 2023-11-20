أقل درجة حرارة سجلت على الدولة اليوم

كشف المركز الوطني للأرصاد أن أقل درجة حرارة سجلت على الدولة صباح اليوم هي: 11.4 درجة مئوية في جبل جيس (رأس الخيمة) الساعة 02:45 بالتوقيت المحلي لدولة الإمارات.

#أقل_درجة_حرارة سجلت على الدولة صباح هذا اليوم 11.4 درجة مئوية في جبل جيس (رأس الخيمة) الساعة 02:45 بالتوقيت المحلي لدولة الإمارات#The_lowest_temperature recorded over the country today morning is 11.4 °C in Jais Mountain (Ras Al Khaimah) at 02:45 UAE Local time. pic.twitter.com/A2cwHnCJo1 — المركز الوطني للأرصاد (@ncmuae) November 20, 2023