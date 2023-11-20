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محمد بن راشد: تستضيف الإمارات ممثلة بحكومتها أهم مؤتمر للاتصالات في العالم

محمد بن راشد: تستضيف الإمارات ممثلة بحكومتها أهم مؤتمر للاتصالات في العالم
20 نوفمبر 2023 10:27

قال صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة، رئيس مجلس الوزراء، حاكم دبي، رعاه الله، عبر حسابه على منصة "إكس": "تستضيف دولة الإمارات ممثلة بحكومتها اليوم أهم مؤتمر للاتصالات في العالم يحضره أكثر من 4500 مسؤول حكومي من 193 دولة و900 منظمة دولية وجامعة وشركة من كافة أنحاء العالم.. المؤتمر العالمي للاتصالات 2023 تتوافق فيه دول العالم على الاتصالات اللاسلكية وتردداتها ودورها في القطاعات الجديدة كالصحة والتعليم والتصنيع والمدن الذكية وغيرها..   فخورون باستضافة حكومة الإمارات لهذا الحدث العالمي .. ونرحب بكافة ممثلي الدول والشركات والجامعات.. ونقول للجميع أهلاً بكم في دولة المستقبل.. دولة الإمارات العربية المتحدة ".

 

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المصدر: الاتحاد - أبوظبي
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