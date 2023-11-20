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بلدية أبوظبي تنظم "سوق الطيبين" لدعم الأسر المنتجة

بلدية أبوظبي تنظم "سوق الطيبين" لدعم الأسر المنتجة
20 نوفمبر 2023 12:50

تتواصل فعاليات "سوق الطيبين" التي تنظمها بلدية مدينة أبوظبي، من خلال مركز بلدية الوثبة في ساحة الشامخة، بهدف دعم وتشجيع أصحاب المشاريع الصغيرة والمتوسطة من الشباب والأسر الإماراتية المنتجة والجاليات المقيمة على أرض الدولة.

وتقام فعاليات السوق، التي تستمر حتى 26 نوفمبر الجاري، بالتعاون مع كل من القيادة العامة لشرطة أبوظبي، ودائرة الثقافة والسياحة - أبوظبي، وهيئة أبوظبي للدفاع المدني، ونادي تراث الإمارات، وجمعية همة، والأرشيف والمكتبة الوطنية، والعيادات الفرنسية الطبية، ومستشفى لايف كير، ومركز حماية الطفل، وفريق الفرية، والمركز الوطني للأرصاد، والإدارة العامة للمؤسسات العقابية والإصلاحية، وذلك لدعم أصحاب المشاريع الصغيرة والمتوسطة ورواد الأعمال والأسر المتعففة، وتعزيز المشاركة المجتمعية، وخلق أجواء ترفيهية عائلية.

ويوفر السوق 20 منصة عرض لمنتجات الأسر والمشاريع المشاركة، ليتيح لأصحابها عرض منتجاتهم، كما يتضمن العديد من الورش العملية لممارسة عدد من الحرف اليدوية التراثية، مثل السدو والتلي وسف الخوص، بالإضافة إلى ورش عن الطيور مثل الصقور، وأخرى عن السنع الإماراتي.

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ويتضمن السوق فقرات ومسابقات ترفيهية، بالإضافة إلى عروض الكلاب البوليسية التي تقدمها "الفرقة k9" التابعة للشرطة المجتمعية، وعروض الموسيقى العسكرية، والورش التوعوية التي تقدمها دوريات المرور والدفاع المدني.

 

 

 
 
 

المصدر: وام
بلدية أبوظبي
السوق
الوثبة
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