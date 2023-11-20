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علوم الدار

شما المزروعي تشارك في المؤتمر الوطني للشباب للتغير المناخي بتركمانستان

شما المزروعي
20 نوفمبر 2023 12:58

شاركت معالي شما بنت سهيل المزروعي، وزيرة تنمية المجتمع، رائدة المناخ للشباب في «COP28»، في المؤتمر الوطني للشباب للتغير المناخي بتركمانستان «LCOY»، وذلك عبر الاتصال المرئي.

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وأكدت معاليها، في كلمتها، ضرورة استثمار طاقات الشباب وتحويلها إلى مبادرات وإدماجهم للمشاركة بشكل فاعل، في كل فعاليات وبرامج الدورة الثامنة والعشرين من مؤتمر الأطراف في اتفاقية الأمم المتحدة الإطارية بشأن التغير المناخي «COP28». وأشارت معاليها إلى أن دولة الإمارات وضعت استراتيجية شاملة خلال المؤتمر تتضمن 4 أهداف، هي إعلاء صوت الشباب وتسهيل مشاركتهم في «COP28»، وتمكينهم من خلال التعليم والمعرفة التخصصية في مجال المناخ، واعتماد مشاركتهم بشكل رسمي في الإجراءات الوطنية والإقليمية والدولية المرتبطة بالمناخ ودعم المبادرات الشبابية، وتمكين الشباب من تولي دور قيادي في العمل المناخي من خلال تعزيز وصولهم للمنصات الداعمة لهم.
من جهته، استعرض سعادة أحمد الحاي الهاملي، سفير دولة الإمارات لدى جمهورية تركمانستان، في كلمة له، الجهود التي تبذلها دولة الإمارات في مجال البيئة والعمل المناخي ومشروعات الطاقة المتجددة. وأكد أن استضافة الدولة لمؤتمر الأطراف «COP28» خطوة مهمة في العمل المناخي العالمي، مضيفا أنه وتماشياً مع رؤية القيادة تحرص رئاسة المؤتمر على اتباع نهج يستند إلى تضافر الجهود الدولية ورفع سقف الطموح العالمي لتحقيق نقلة نوعية في العمل المناخي، والانتقال من مرحلة الأقوال والتعهدات إلى تحقيق نتائج ملموسة وفعّالة لمواجهة تغير المناخ. كما تحدث سعادته عن جهود دولة الإمارات في مجال التعليم وتمكين الشباب.
الجدير بالذكر أن المؤتمر نظمه مكتب المنسق المقيم للأمم المتحدة، بالتعاون مع سفارة دولة الإمارات وسفارة المملكة المتحدة لدى تركمانستان، بالتنسيق مع وزارة الخارجية ووزارة التعليم في تركمانستان.

المصدر: وام
شما المزروعي
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