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عبدالله بن زايد ووزير خارجية البرازيل يبحثان الشراكة الاستراتيجية واستعدادات COP28

عبدالله بن زايد ووزير خارجية البرازيل يبحثان الشراكة الاستراتيجية واستعدادات COP28
20 نوفمبر 2023 17:36

بحث سمو الشيخ عبدالله بن زايد آل نهيان وزير الخارجية، خلال اتصال هاتفي مع معالي ماورو فييرا وزير خارجية جمهورية البرازيل الاتحادية، علاقات الصداقة ومسارات التعاون والعمل المشترك في إطار الشراكة الاستراتيجية بين البلدين.
كما ناقش الجانبان آفاق التعاون الثنائي في عدد من الملفات ومنها البيئة والمناخ في إطار استضافة دولة الإمارات لمؤتمر الأطراف في اتفاقية الأمم المتحدة الإطارية بشأن تغير المناخ COP28 الشهر الجاري في مدينة إكسبو دبي.
وأشار الوزيران إلى أهمية COP28 في تعزيز التعاون الدولي والشراكات البناءة الهادفة إلى تحقيق نقلة نوعية في مسار العمل المناخي العالمي.
وأكد سمو الشيخ عبدالله بن زايد آل نهيان، خلال الاتصال الهاتفي، أن دولة الإمارات تولي اهتماما كبيرا لتطوير علاقاتها مع جمهورية البرازيل الاتحادية الصديقة، مشيرا إلى أن الشراكة الاستراتيجية بين البلدين أسهمت في تعزيز التعاون في المجالات كافة بما يخدم رؤى البلدين التنموية وتطلعاتهما لتحقيق الازدهار الاقتصادي المستدام.

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المصدر: وام
عبدالله بن زايد
البرازيل
اتصال هاتفي
شراكة استراتيجية
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