حدائق الظفرة.. لوحات خضراء

إيهاب الرفاعي (منطقة الظفرة)

تنفذ بلدية الظفرة مخططاً تطويرياً لزيادة المسطحات الخضراء والمرافق الترفيهية وحدائق الحارات وتجهيز وصيانة الحدائق العامة في مختلف مدن منطقة الظفرة، وذلك ضمن جهود البلدية لنشر المساحات الخضراء، والمساهمة في تحقيق أهداف التنمية المستدامة.

يتضمن المخطط توفير مجموعة من الحدائق والمرافق الترفيهية، والتوسع في توفير متنفس طبيعي للسكان في أنحاء الظفرة كافة، فيما تم إنشاء 41 حديقة جديدة ليرتفع عدد الحدائق في المنطقة إلى 79 تشمل حدائق عامة وحدائق للنساء والأطفال، وحدائق الأحياء السكنية، وحدائق نباتية، وحديقة مائية وعدد من الواحات، وتغطي المساحة الإجمالية للحدائق ما يزيد على 2 مليون متر مربع.

وتضم الحدائق والمرافق 54 مجمعاً للألعاب، و25 موقفاً لعربات الطعام المزودة بالخدمات، و23 منطقة شواء، و30 ملعباً متعدد الاستخدامات؛ منها ملاعب لكرة القدم والكرة الطائر، و15 مساراً للجري، إلى جانب توفير 46 ممشى، و36 منطقة ألعاب لياقة بدنية، و11 مساراً للدراجات الهوائية، وذلك ضمن المشاريع المقررة للعام الحالي والأعوام المقبلة، فيما سيتم إنشاء 39 حديقة لتعزيز جودة الحياة في المنطقة.

وتحرص بلدية الظفرة على توفير أجواء مثالية للسكان في مختلف المدن من خلال توفير متنفس طبيعي يساهم في تحقيق الرضا والسعادة، ويخلق مزيداً من المتعة للأسر والعائلات، حيث تهتم البلدية بالزراعة وعمليات التجميل الطبيعي وتطوير وتحسين الحدائق العامة وحدائق الحارات والشواطئ والمتنزهات، بهدف تعزيز جودة الحياة في مدن منطقة الظفرة، والمحافظة على المظهر الحضاري العام للمدن، وزيادة المساحات الخضراء وأعمال التجميل الطبيعي، بما يتناسب مع معايير التنمية المستدامة.

وحصلت حدائق بلدية منطقة الظفرة على 6 جوائز عالمية في مجال الاهتمام بالحدائق العامة، تضمنت الحصول على جائزة التفاح الأخضر الدولية والتي تعتبر المعيار الدولي والقياسي الأبرز للاعتراف بأفضل الممارسات البيئية، وشاركت حدائق بلدية منطقة الظفرة في مشروع إعادة تدوير المواد المستهلكة واستخدامها في أعمال التجميل الطبيعي، كما فازت البلدية بثمانية أعلام خضراء في جائزة العلم الأخضر الدولية لإدارة المساحات الترفيهية والمفتوحة، بالإضافة إلى فوز حديقة النباتات المحلية في غياثي على جائزة أفضل الممارسات في حكومة أبوظبي.

وتهتم البلدية بالزراعة وعمليات التجميل الطبيعي وتطوير وتحسين الحدائق العامة وحدائق الحارات والشواطئ والمتنزهات، بهدف تعزيز جودة الحياة في مدن منطقة الظفرة، والمحافظة على المظهر الحضاري العام للمدن، وزيادة المساحات الخضراء وأعمال التجميل الطبيعي، بما يتناسب مع معايير التنمية المستدامة.

في إطار المبادرات التي تسهم في تحقيق أهداف التنمية المستدامة القائمة على التوازن بين الاستدامة البيئية ومتطلبات التنمية الاقتصادية والاجتماعية، تواصل بلدية منطقة الظفرة تطوير وتأهيل الحدائق على مستوى مدن المنطقة، حيث تقوم البلدية بتطوير إحدى الحدائق بمدينة زايد والتي تغطي مساحة 6000 متر مربع. وتشمل أعمال التطوير إضافة مسار للمشي حول الحديقة بطول 350 متراً، وتركيب أعمدة إنارة تجميلية وملعب كرة طائرة رملي، وتركيب شبكة ري، بالإضافة إلى زراعة نباتات البيئة المحلية والأشجار المزهرة والمثمرة، كما تم تزويد الحديقة بمنطقة ألعاب تتضمن رسومات ملونة للأطفال، وتم تركيب سور خارجي بعدد 3 بوابات لتسهيل دخول وخروج زوار الحديقة.

أعمدة إنارة تجميلية

تتواصل أعمال التطوير والتأهيل في حديقة محضر شاه بمدينة ليوا والتي تبلغ مساحتها 10.000 متر مربع، حيث تشمل أعمال التطوير إضافة مسار للمشي داخل الحديقة بطول 330 متراً، وتركيب أعمدة إنارة تجميلية وشبكة ري وزراعة أنواع من نباتات البيئة المحلية والأشجار المزهرة والمثمرة. وتتضمن الحديقة منطقة ألعاب لياقة بدنية ومنطقة ألعاب أطفال مظللة بأرضيات مطاطية بمساحة تزيد على 400 متر مربع. كما تمت إضافة عدد من مظلات الجلوس العائلية وملعب كرة طائرة رملي. وتحرص بلدية منطقة الظفرة على زيادة الرقعة الخضراء وتوسعة الغطاء النباتي في مختلف مدن المنطقة، والمساهمة في تحقيق أهداف الاستدامة البيئية، وتعزيز جمال المدن، والمحافظة على المظهر العام، وذلك من خلال زيادة عدد الأشجار المثمرة وأشجار الزينة والنباتات المحلية والأشجار الحرجية.