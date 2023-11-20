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علوم الدار

ذياب بن محمد بن زايد يقدم واجب العزاء في وفاة والدة صقر غباش

ذياب بن محمد بن زايد يقدم واجب العزاء في وفاة والدة صقر غباش
20 نوفمبر 2023 20:10

قدم سمو الشيخ ذياب بن محمد بن زايد آل نهيان رئيس مكتب الشؤون التنموية وأسر الشهداء في ديوان الرئاسة، عصر اليوم، واجب العزاء إلى معالي صقر غباش، رئيس المجلس الوطني الاتحادي في وفاة والدته حمده بنت راشد المهيري.

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  • وأعرب سموه، خلال زيارته خيمة العزاء في منطقة السيح برأس الخيمة، عن بالغ مواساته وصادق تعازيه لذوي الفقيدة، سائلاً الله العلي القدير أن يغفر لها ويتغمدها بواسع رحمته وأن يسكنها فسيح جناته وأن يلهم أهلها الصبر والسلوان.
المصدر: وام
ذياب بن محمد بن زايد
واجب العزاء
تعزية
صقر غباش
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