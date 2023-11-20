«معايير رواد التميز» في ورش بمحاكم دبي

دبي (وام)

نظم قسم التميز في محاكم دبي، سلسلة ورش توعوية حول مفاهيم التميز المؤسسي ومعايير برنامج رواد التميز القضائي، بمشاركة عدد من السادة القضاة، لنقل المعرفة وتوجيه الضوء على الجوانب الرئيسة لتحقيق التميز في العمل القضائي.

واتسمت الورش بعمق الطرح والترابط بين المفاهيم والمعايير وآلية تطبيقاتها في مجال العمل القضائي، مما أدى إلى تفاعل المشاركين وتعزيز النقل المعرفي أثناء الورشة، حيث تم تناول محاور عدة؛ منها: الغاية من برنامج ومعايير التميز القضائي، أوزان المعايير وآلية التقييم والترشح، وآلية التكريم والشرح التفصيلي للمعايير الفرعية.