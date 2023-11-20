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شرطة دبي تنظم «يوم التسامح»

شرطة دبي تنظم «يوم التسامح»
21 نوفمبر 2023 00:58

دبي (الاتحاد)

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شهد اللواء الدكتور عادل السويدي، مدير مركز شرطة جبل علي، فعالية يوم التسامح التي نظمها المركز ومبادرة «الروح الإيجابية» في الإدارة العامة لإسعاد المجتمع، والإدارة العامة للدعم اللوجستي، وأكاديمية شرطة دبي، في مدرسة وينشستر في جبل علي، بحضور عدد من الضباط، وأعضاء هيئة التدريس ومجموعة من أولياء الأمور وطلبة المدرسة.
وأكد اللواء السويدي أن دولة الإمارات حرصت دائماً على أن تحتفي بهذا اليوم، خاصة وأن وطننا الغالي يعتبر نموذجاً استثنائياً في نشر قيم التسامح، والتآخي الإنساني، مبيناً أن الإمارات نموذج عالمي في التسامح وتحتضن في كنفها أكثر من 200 جنسية، يعيشون فيها بمختلف أعراقهم وأديانهم، وألوانهم، بكل محبة، وتسامح، وسعادة.
وقال اللواء السويدي إن مفهوم التسامح في الإمارات رسخ دعائمه المغفور له، الشيخ زايد بن سلطان آل نهيان، طيب الله ثراه، منذ أن وضع بصحبة القادة المؤسسين حجر الأساس للاتحاد، وذلك تجسيداً لتعاليم ديننا الحنيف، وقيمنا العربية الأصلية، ومنذ ذلك الوقت تسير القيادة الرشيدة على نهج القائد المؤسس في تعزيز قيم التسامح والتراحم والمحبة.

شرطة دبي
يوم التسامح العالمي
مبادرة الروح الإيجابية
أكاديمية شرطة دبي
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