الثلاثاء 21 نوفمبر 2023 أبوظبي الإمارات
دبي °C
الشارقة °C
العين °C
عجمان °C
رأس الخيمة°C
الفجيرة°C
ام القيوان°C
مواقيت الصلاة
الفجر
الظهر
العصر
المغرب
العشاء
قصة صورة إنفوجراف كاريكتير بودكاست
قصة صورة إنفوجراف كاريكتير بودكاست
أبرز الأخبار
عدد اليوم
عدد اليوم
علوم الدار

شرطة أبوظبي تشارك في اجتماع دولي لتحديد هوية ضحايا الكوارث

مشاركون في الاجتماع (من المصدر)
21 نوفمبر 2023 00:58

أبوظبي (الاتحاد)

أخبار ذات صلة
«شرطة أبوظبي» بطل «ترايثلون كلباء»
«موسيقى شرطة أبوظبي».. عزف على أوتار الموروث

شاركت القيادة العامة لشرطة أبوظبي في الاجتماع الرئيسي واجتماعات المجموعات العلمية للفرق التخصصية للمجموعة الدولية المرشدة لتحديد هوية ضحايا الكوارث والمؤتمر الدولي رقم (46) لسنة 2023 للمنظمة الدولية للشرطة الجنائية (الإنتربول)، والذي عقد في العاصمة البرازيلية برازيليا بمشاركة الدول الأعضاء.
وحضر وفد شرطة أبوظبي الاحتفال الذي أقامته (الإنتربول) بمناسبة مرور 100 عام على تأسيسها بحضور اللواء الدكتور أحمد ناصر الريسي، رئيس منظمة الشرطة الجنائية الدولية «الإنتربول»، وقادة الشرطة في بلدان قارة أميركا الجنوبية، وصالح السويدي، سفير دولة الإمارات لدى البرازيل.
وأوضح العميد أحمد ناصر الكندي، مدير إدارة الأزمات والكوارث، رئيس فريق تحديد هوية ضحايا الكوارث، أن مكتب شؤون الضحايا يقدم رسالة وطنية هامة ترتكز على مفاهيم إنسانية ضمن جهود دولة الإمارات العربية المتحدة في الاستجابة للأزمات والكوارث بمختلف دول العالم.
وأشار إلى أن مشاركة شرطة أبوظبي (بصفتها عضواً في المنظمة)، تهدف إلى تعزيز التواصل وتبادل المعلومات والخبرات ضمن منظومة تحديد هوية ضحايا الكوارث، مؤكداً الحرص على تعزيز التواصل والتنسيق الدولي والاستفادة من الخبرات العالمية والتعريف بجهود وسمعة وريادة الدولة في مختلف المجالات.
‎ واستعرض المقدم عادل محمد آل علي، مدير مكتب شؤون الضحايا، عضو الدولة في المجموعة الدولية المرشدة لتحديد هوية ضحايا الكوارث بالإنتربول في الاجتماع، استعدادات فريق تحديد هوية ضحايا الكوارث الإماراتي من النواحي الفنية.

شرطة أبوظبي
ضحايا الكوارث
الإنتربول
المنظمة الدولية للشرطة الجنائية
آخر الأخبار
جانب من المعرض
التعليم والمعرفة
«الثقافة والعلوم» تكرم المشاركين في معرض «الإمارات للمقتنيات»
اليوم 22:34
من معرض "البرتغاليون على أرض الخليج"
التعليم والمعرفة
«بيت الحكمة» يعرض 60 قطعة أثرية تروي تاريخ البرتغاليين في منطقة الخليج
اليوم 22:31
شعار معرض «نقطة لقاء»
التعليم والمعرفة
«الشارقة للفنون» تنظم الدورة السادسة من معرض «نقطة لقاء»
اليوم 22:29
حمدان بن محمد: "دبي تسابق مدن العالم في تصميم المستقبل"
علوم الدار
حمدان بن محمد: "دبي تسابق مدن العالم في تصميم المستقبل"
اليوم 22:25
محمد بن راشد يشهد توقيع اتفاقية بين "مدينة إكسبو" و"كهرباء دبي" لتشغيل المدينة بالكامل بالطاقة المتجددة
علوم الدار
محمد بن راشد يشهد توقيع اتفاقية بين "مدينة إكسبو" و"كهرباء دبي" لتشغيل المدينة بالكامل بالطاقة المتجددة
اليوم 22:06
للاشتراك بالنشرة الإخبارية
علوم الدار
الأخبار العالمية
اقتصاد
الرياضة
وجهات نظر
الترفيه
التعليم والمعرفة
فيديو
إنفوجراف
قصة صورة
كاريكاتير
برامج
عن الاتحاد
بيان الخصوصية
شروط الخدمة
اتصل بنا
Aletihad English
جميع الحقوق محفوظة لمركز الاتحاد للأخبار 2023©