شرطة أبوظبي تشارك في اجتماع دولي لتحديد هوية ضحايا الكوارث

أبوظبي (الاتحاد)

شاركت القيادة العامة لشرطة أبوظبي في الاجتماع الرئيسي واجتماعات المجموعات العلمية للفرق التخصصية للمجموعة الدولية المرشدة لتحديد هوية ضحايا الكوارث والمؤتمر الدولي رقم (46) لسنة 2023 للمنظمة الدولية للشرطة الجنائية (الإنتربول)، والذي عقد في العاصمة البرازيلية برازيليا بمشاركة الدول الأعضاء.

وحضر وفد شرطة أبوظبي الاحتفال الذي أقامته (الإنتربول) بمناسبة مرور 100 عام على تأسيسها بحضور اللواء الدكتور أحمد ناصر الريسي، رئيس منظمة الشرطة الجنائية الدولية «الإنتربول»، وقادة الشرطة في بلدان قارة أميركا الجنوبية، وصالح السويدي، سفير دولة الإمارات لدى البرازيل.

وأوضح العميد أحمد ناصر الكندي، مدير إدارة الأزمات والكوارث، رئيس فريق تحديد هوية ضحايا الكوارث، أن مكتب شؤون الضحايا يقدم رسالة وطنية هامة ترتكز على مفاهيم إنسانية ضمن جهود دولة الإمارات العربية المتحدة في الاستجابة للأزمات والكوارث بمختلف دول العالم.

وأشار إلى أن مشاركة شرطة أبوظبي (بصفتها عضواً في المنظمة)، تهدف إلى تعزيز التواصل وتبادل المعلومات والخبرات ضمن منظومة تحديد هوية ضحايا الكوارث، مؤكداً الحرص على تعزيز التواصل والتنسيق الدولي والاستفادة من الخبرات العالمية والتعريف بجهود وسمعة وريادة الدولة في مختلف المجالات.

‎ واستعرض المقدم عادل محمد آل علي، مدير مكتب شؤون الضحايا، عضو الدولة في المجموعة الدولية المرشدة لتحديد هوية ضحايا الكوارث بالإنتربول في الاجتماع، استعدادات فريق تحديد هوية ضحايا الكوارث الإماراتي من النواحي الفنية.