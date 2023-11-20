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علوم الدار

تكريم فريق توعية سائقي «السكوتر» في دبي

خلال حفل التكريم (من المصدر)
21 نوفمبر 2023 00:58

دبي ( الاتحاد)

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كرم اللواء أحمد رفيع، مساعد القائد العام لشؤون الإدارة، بحضور اللواء سيف مهير المزروعي، مدير الإدارة العامة للمرور، فريق عمل الحملة التوعوية لسائقي الدراجات الهوائية والكهربائية (السكوتر)، والتي أسهمت في منح السائقين الذين أبدوا التزاماً ملموساً بالقوانين واللوائح المرورية، «وسام بطل السكوتر».
وقال اللواء رفيع خلال تكريم فريق العمل: «يطيب لي وبتوجيهات مباشرة من معالي القائد العام أن أهنئكم وأشكركم على دوركم الفاعل، ومجهودكم الطيب في تنفيذ الحملة التوعوية لسائقي الدراجات الهوائية والكهربائية (السكوتر)، ومنح السائقين الذين أبدوا التزاماً ملموساً بالقوانين واللوائح المرورية، (وسام بطل السكوتر)».
وأضاف: «كما تعلمون أن الحملة التي شملت النزول الميداني، ونشر فيديوهات توعوية على مواقع التواصل، كان لها أصداء إيجابية في المجتمع، وأسهمت في تعزيز دور القيادة العامة لشرطة دبي، وتحديداً الإدارة العامة للمرور في نشر الوعي بالسلامة العامة، وأمن الطريق، وبالتالي تجنب وقوع الحوادث التي قد تكون عواقبها وخيمة».
وتابع : «هذه الحملة تعتبر مبادرة مهمة جداً في ظل التنامي المتسارع في استخدام الدراجات والكهربائية (السكوتر)، وانتشارها خاصة بين الفئات العمرية الشابة، وبالتالي فإن الوصول إليهم، وتوعيتهم، والتواصل معهم، يساهم في تشجيعهم على التحلي بالمسؤولية، وتحقيق هدفنا المستقبلي في الإسهام في خفض مؤشر الوفيات المرورية». وأكد اللواء رفيع أهمية العمل على تعزيز الوعي المروري لمختلف فئات المجتمع، والتأكيد على أهمية الالتزام بالمسارات وقوانين الطريق، وابتكار أساليب جديدة، ونوعية لتوصيل الرسالة التوعوية التي تلامس الفئات المستهدفة، موجهاً في الوقت ذاته شكره إلى الملازم أول سلمى المري، والملازم أول ماجد الكعبي على دورهما وطريقتهما السلسة، والمُبتكرة في إيصال رسالة شرطة دبي إلى الجمهور خلال أدائهما في الفيديو الخاص بالحملة.
وفي ختام التكريم، التقط  اللواء رفيع يرافقه اللواء سيف مهير المزروعي صورة تذكارية مع فريق عمل الحملة.

السكوتر
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المرور
الدراجات الهوائية
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