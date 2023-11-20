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علوم الدار

مناقشة رؤية «الأدلة الجنائية» و«المؤسسات العقابية»

مشاركون خلال المناقشة (من المصدر)
21 نوفمبر 2023 00:59

دبي (الاتحاد)

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شهد اللواء أحمد بن غليطة، مدير الإدارة العامة للأدلة الجنائية وعلم الجريمة، بحضور عدد من كبار الضباط، ورشة عمل الخاصة بضباط الإدارة العامة للأدلة الجنائية وعلم الجريمة والإدارة العامة للمؤسسات العقابية والإصلاحية ضمن قطاع البحث الجنائية، والهادفة إلى الخروج بأفكار وابتكارات واقتراحات ورؤى مُستقبلية لدعم مشروع تحديث الخطة الاستراتيجية للقيادة العامة لشرطة دبي 2024 – 2033.
وأكد اللواء أحمد بن غليطة أن الورشة مهمة للغاية في مناقشة الاقتراحات والرؤى الهادفة إلى تطوير آليات العمل على مستوى شرطة دبي وإمارة دبي، وتقديم أفضل الخدمات إلى المجتمع بسهولة ويُسر وفق أعلى المعايير العالمية، وبما يواكب التطورات السريعة والمتلاحقة في المجال التكنولوجي والتقني والرقمنة، وغيرها من المجالات.
وأشار إلى أن الورشة تناقش بحضور مديري الإدارة العامة للأدلة الجنائية وعلم الجريمة والإدارة العامة للمؤسسات العقابية والإصلاحية رؤى العمل والخطط المستقبلية ضمن مشروع تحديث الخطة الاستراتيجية لشرطة دبي 2024 –2033، مشيراً إلى أن الورشة التي تحمل اسم «مجموعات التراكيز الاستراتيجية» تهدف إلى مناقشة أهم التحديات ووضع الحلول المُبتكرة المناسبة لها، وبحث التوجهات المُستقبلية لتحقيق رؤية القيادة العامة لشرطة دبي في التميز والريادة على المستويين المحلي والعالمي.
وخلال الورشة، استمع المشاركون إلى شرح حول الهدف من ورشة العمل والأدوات المُستخدمة لتوليد الأفكار المستقبلية من أجل دعم الخطة الاستراتيجية للقيادة العامة لشرطة دبي 2024 – 2033، حيث بحث المشاركون آفاق المستقبل والرؤى ووصولاً إلى وضع مجموعة من التوصيات الداعمة للخطة الاستراتيجية.

الأدلة الجنائية
المؤسسات العقابية
الإدارة العامة للأدلة الجنائية
المؤسسات العقابية والإصلاحية
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