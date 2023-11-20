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علوم الدار

3 آلاف درهم تعويض لشاكٍ ضربه قاصران

3 آلاف درهم تعويض لشاكٍ ضربه قاصران
21 نوفمبر 2023 00:58

جمعة النعيمي (أبوظبي)

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قضت محكمة أبوظبي للأسرة والدعاوى المدنية والإدارية في نزاع بين شاكٍ وأب لقاصرين، بإلزام الوالد بصفته ولي الأمر بأن يؤدي للشاكي مبلغ (3 آلاف درهم ) نظير اعتداء  نجليه على الشاكي، ما  ألحق به أضرار معنوية تمثلت في الألم والحزن بسبب خطأهما. 
وكان شاكٍ أقام دعوى قضائية ضد ولي أمر لأن ولديه القاصرين (16 و 17 عاماً) قاما بالاعتداء عليه وضربه، مطالباً بتعويض مادي ومعنوي بقيمة 20 ألف درهم مع مصاريف ورسوم المحكمة، فأصدرت المحكمة، حكمها السابق.
وأوضحت المحكمة أن الثابت من الحكم الجزائي أن ابني ولي الأمر قاما بالاعتداء على الشاكي وقد لحق به نتيجة ذلك بالإضافة إلى الإصابة الموصوفة بالحكم الجزائي أضرار معنوية تمثلت فيما أصابه من ألم وحزن بسبب خطأهما مما ترى معه المحكمة أن تعويض الشاكي عن كافة الأضرار المادية والمعنوية كافياً في مبلغ 3 آلاف درهم، فألزمت الأب بصفته ولي أمرهما بأن يؤدي للشاكي مبلغ 3 آلاف درهم.

محكمة أبوظبي
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