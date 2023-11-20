«حمدان للعلوم» تنجز عمليات التحكيم النظري للجائزة

دبي (الاتحاد)

أعلنت مؤسسة حمدان بن راشد آل مكتوم للعلوم الطبية والتربوية عن انتهاء عمليات التحكيم النظري لجوائزها للدورة 26. وستبدأ المرحلة الثانية من التحكيم والتي تتضمن المقابلات الشخصية لجائزة الطالب المتميز والطالب الجامعي، وذلك بمجمع محمد بن زايد التعليمي في المزهر بدبي.

وسيتم تنفيذ المقابلات والزيارات افتراضياً لبقية الجوائز وتشمل المعلم محلي وخليجي- المدرسة المتميزة محلي وخليجي- الطالب المتميز خليجي – التربوي المتميز.

وبدوره، قال الدكتور خليفة السويدي، الأمين العام لمؤسسة حمدان بن راشد آل مكتوم للعلوم الطبية والتربوية: «لقد اكتملت عمليات التحكيم النظري للدورة 26 للجوائز المحلية والخليجية، والتي ظلت تشهد إقبالاً ملحوظاً وزيادة في عدد المشاركين. ونهدف من خلال هذا إلى تشجيع التميّز والابتكار والكشف عن المتفوقين والمتميزين أكاديمياً وتربوياً. وقد شهدت الجائزة طوال السنوات الماضية إجراء الكثير من التغييرات والتعديلات سواء في عملية التحكيم وتطبيق أفضل وأحدث الممارسات المتبعة في هذا المجال أو إضافة فئات جديدة حتى تواكب التطور المتسارع في عالم اليوم».

وأضاف الدكتور السويدي: «نشكر جميع القائمين على الجائزة والمشاركين ونتمنى لهم التوفيق، كما نشكر المحكمين في لجان التحكيم على ما يبذلون من جهد كبير في عملية التحكيم ومساهمتهم في نجاح الجائزة في تحقيق أهدافها».

وأشار القائمون على الجوائز إلى الزيادة في عدد المشاركين على المستويين المحلي والخليجي، حيث تلقت الجائزة 198 مشاركة على المستوى المحلي مقارنة بعدد 177 مشاركة في الدورة السابقة 25. كما بلغ عدد المشاركين على المستوى الخليجي هذا العام 88 مقارنة بعدد 77 في الدورة السابقة. وفي فئة الطالب المتميز على المستوى الخليجي بلغت المشاركات 32 مشاركة و34 في فئة المعلم المتميز و22 مشاركة في فئة المدرسة المتميزة.

يذكر أن فئات الجائزة تشمل فئة الطالب المتميز وفئة الطالب الجامعي المتميز وفئة المعلم المتميز والتربوي المتميز والمدرسة المتميزة، بالإضافة إلى المؤسسات الداعمة للتعليم.