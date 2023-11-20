تعاون بين «خليفة التربوية» وجمعية جائزة الملكة رانيا للتميز التربوي

عمّان (الاتحاد)

بحث وفد الأمانة العامة لجائزة خليفة التربوية آفاق التعاون المشترك مع جمعية جائزة الملكة رانيا العبدالله للتميز التربوي، وذلك خلال زيارته الرسمية للمملكة الأردنية الهاشمية للتعريف بالمجالات المطروحة في جائزة خليفة التربوية لدورتها الحالية، والتي تتضمن 10 مجالات على المستويين المحلي والعربي تشمل: الشخصية التربوية الاعتبارية، والتعليم العام، والتعليم وخدمة المجتمع، وأصحاب الهمم، والإبداع في تدريس اللغة العربية، والتعليم العالي، والبحوث التربوية، والتأليف التربوي للطفل، والمشروعات والبرامج التعليمية المبتكرة، بالإضافة إلى إطلاق الدورة الثانية من مجال جائزة خليفة العالمية للتعليم المبكر، وتتضمن: فئة البحوث والدراسات، وفئة البرامج والمناهج والمنهجيات وطرق التدريس.

وضم وفد الأمانة العامة لجائزة خليفة التربوية كلاً من: محمد سالم الظاهري عضو مجلس أمناء جائزة خليفة التربوية، وأمل العفيفي الأمين العام للجائزة، والدكتورة سعاد السويدي نائب الأمين العام للجائزة، والدكتورة جميلة خانجي عضو اللجنة التنفيذية للجائزة.

وقام الوفد بزيارة مقر جمعية جائزة الملكة رانيا العبدالله للتميز التربوي في وادي صقرة بالعاصمة عمان، حيث التقى أعضاء الوفد لبنى طوقان المديرة التنفيذية لجمعية الجائزة، والتي قدمت عرضاً علمياً حول رسالة وأهداف الجائزة، ودورها في النهوض بالتعليم على مستوى المملكة الأردنية الهاشمية، مشيرة إلى رؤية جلالة الملكة رانيا العبدالله لهذه الجمعية.

وقالت لبنى طوقان إن رسالتنا: الاحتفاء بالتميز التربوي ونشر وتعميق ثقافة التميز والإبداع في المجتمع عبر منح جوائز تربوية وطنية بمعايير عالمية، ومأسسة مخرجات الجمعية والمساهمة في إنتاج المعرفة، باتباع مبادئ الحوكمة.

ومن جانبه، قال محمد سالم الظاهري: إن جائزة خليفة التربوية تعتز بالتعاون المشترك مع جمعية جائزة الملكة رانيا العبدالله للتميز التربوي، إذ تواصل جائزة خليفة التربوية مسيرة التميز في الميدان التربوي محلياً وعربياً ودولياً، ونفخر بما حققته الجائزة من تميز وريادة منذ انطلاق مسيرتها ونعتز بما سجلته من منجزات في هذا الصدد.