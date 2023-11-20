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علوم الدار

المدارس الحكومية تبدأ تطبيق الاختبارات التجريبية حتى 24 نوفمبر

تنظيم الاختبارات التجريبية فرصة لحصر التحديات والتعامل معها (أرشيفية)
21 نوفمبر 2023 00:59

دينا جوني (دبي)  

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بدأت مؤسسة الإمارات للتعليم المدرسي أمس بتطبيق الاختبارات التجريبية إلكترونياً على الطلبة في المدارس الحكومية من صفوف الخامس لغاية الثاني عشر. وقد التزمت الإدارات المدرسية بتنفيذ الاختبارات التي تستمر وفقاً للبرمجة الزمنية الخاصة بالفصل الدراسي الأول، لغاية يوم الجمعة المقبل 24 نوفمبر. وتنفّذ الإدارات المدرسية الاختبارات التجريبية عبر منصة «سويفت أسيس»، والتي تأتي في إطار سعي المؤسسة للتأكد من فعالية الشبكة وأنظمة المدارس. كما تهدف إلى اختبار جاهزية الفرق المدرسية ورفع كفاءة الطلاب في التعامل مع صفحات الاختبار الإلكتروني. واعتبر مدراء المدارس أن تنظيم الاختبارات التجريبية يعدّ فرصة لحصر التحديات والتعامل معها قبل انطلاق الامتحانات المركزية، أو رفعها إلى الجهات المعنية للنظر فيها. وأشاروا أن الاختبار يتطلّب حضور الطلاب بأجهزة حاسوب محمولة، وتجنّب استخدام الأجهزة اللوحية. وتشمل الاختبارات عدة مواد دراسية مثل الدراسات الاجتماعية للصفوف من الخامس إلى الثامن، ومواد الفيزياء والكيمياء والأحياء للصفوف من التاسع إلى الثاني عشر في جميع المسارات العام والمتقدّم والتطبيقي.
ويستمر الاختبار الواحد لمدة 30 دقيقة، على أن يُترك للإدارة المدرسية تحديد توقيت تأديته بحسب الجدول الدراسي وبما يتناسب مع سير اليوم المدرسي. وأشارت الإدارات المدرسية أنه يجب على الطلاب حفظ أرقامهم في النظام وكلمة المرور الخاصة بهم، وفي حال نسيانها يتم تغييرها وفقاً للإرشادات المعتمدة. 
ودعت الإدارات المدرسية الطلبة إلى تجنّب الغياب عن المدرسة يوم عقد الاختبارات التجريبية كونه يعتبر فرصة مهمة لتحسين جودة التعليم وتطوير مهارات الطلاب في التعامل مع الاختبارات الإلكترونية، مشيرين في الوقت نفسه أن الاختبار تدريبي، ولا يؤثر بدرجة الطالب سواء في التقييم التكويني أو امتحان نهاية الفصل، كما لا يوجد فترة تعويضية لتلك الاختبارات.
تحديث
وجهت «تعليم» الإدارات المدرسية في حال وجود خلل تقني أثناء تطبيق الاختبار، بالتواصل مع الدعم الفني بالمؤسسة، لافتة إلى ضرورة تحديث تطبيق «سويفت أسيس» على الأنظمة المثبّتة على الحواسيب المحمولة المستخدمة، وذلك لضمان الدخول إلى الامتحان.

المدارس الحكومية
مؤسسة الإمارات للتعليم المدرسي
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