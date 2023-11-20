«الصحة» تنظم ورشة للملتحقين بالبرنامج الوطني للإرشاد

دبي (الاتحاد)

نظمت وزارة الصحة ووقاية المجتمع ممثلة في اللجنة الوطنية للتمريض والقبالة بالتعاون مع كلية التمريض والقبالة بجامعة محمد بن راشد للطب والعلوم الصحية، وذلك على مدى ثلاثة أيام في دبي، ورشة عمل تعريفية للملتحقين بالبرنامج الوطني للإرشاد في مجال أبحاث التمريض والقبالة، والذي يندرج ضمن مبادرة (نبراس.. رحلتي في عالم أبحاث التمريض والقبالة) التي أطلقتها الوزارة منتصف يونيو الماضي.

وشارك في الورشة 82 من كوادر التمريض والقبالة من مختلف الجهات الصحية في الدولة، بحضور 25 خبيراً في الأبحاث الصحية.