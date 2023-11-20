إطلاق الاختبار السريري للبورد الإماراتي

العين (الاتحاد)

خطا المعهد الوطني للتخصصات الصحية خطوة جديدة في التعليم الطبي مع إطلاق الاختبار السريري الشامل للبورد الإماراتي، مؤكداً التزامه بالتميز والكفاءة في التعليم الطبي. ويمثل هذا الاختبار الرائد الذي تم إنشاؤه بالكامل من قبل الكفاءات في الدولة سابقة هامة في مواكبة المعايير الدولية، حيث يقدم تقييماً شاملاً للمتدربين في مجالات المعرفة والمهارات السريرية ومهارات التواصل والمهنية.

وتأتي هذه المبادرة ضمن استراتيجية المعهد لتعزيز المعايير في التعليم الطبي بما يفضي إلى إعداد جيل من الأطباء المتمكنين، يتمتعون بالكفاءة والمهارات اللازمة لتلبية احتياجات المجتمع. ويهدف المعهد الوطني الطريق إلى تأهيل الأطباء والممارسين الصحيين لمهام الممارسة السريرية المستقلة بما يلبي احتياجات الرعاية الصحية وصحة ورفاه المجتمع. وذلك من خلال التدريب عالي الجودة، عمليات الاعتماد المؤسسي والبرامجي، ومنهجيات التقييم المعتمدة.

كما أن جانباً رئيسياً من نهج المعهد الوطني هو التركيز على تنمية الكفاءات الأساسية للأطباء في مجال الرعاية الصحية وفق نموذج متكامل يضمن أن يكون الأطباء متيقظين تماماً لاحتياجات المجتمع في مجال الرعاية الصحية وما يتطلبه ذلك من كفاءة مهنية ومهارات التواصل وقدرة على الاستجابة لاحتياجات المرضى والمجتمع. وشارك في هذه الاختبارات أكثر من 153 متدرباً من مختلف المؤسسات الصحية في الدولة. وشملت الاختبارات السريرية مجموعة من التخصصات، بما في ذلك طب الأطفال، الطب الباطني، طب الأسرة، طب الطوارئ، الطب النفسي، طب النساء والتوليد، وطب الجلدية. وتضمنت عملية التقييم أكثر من 117 ممتحناً، من الاستشاريين ذوي الخبرة في ميادين وتخصصات متنوعة. يعكس هذا التنوع في الممتحنين التزاماً بتحقيق تقييم متكامل يشمل جوانب مختلفة من ممارسة الطب.