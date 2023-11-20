شراكة بين «صحة أبوظبي» وأكاديمية ربدان و«أطباء كلية الطب» بجامعة هارفارد

أبوظبي (الاتحاد)

وقعت دائرة الصحة – أبوظبي، الجهة التنظيمية لقطاع الرعاية الصحية في الإمارة، مذكرة تفاهم مع أكاديمية ربدان، المؤسسة التعليمية الحكومية، ومؤسسة أطباء كلية الطب بجامعة هارفارد، المؤسسة الطبية الأكاديمية الدولية المرموقة. وتعكس هذه الخطوة التزام الدائرة بصقل مهارات مقدمي الرعاية الصحية في الإمارة والاستثمار في رأس المال البشري في قطاع الرعاية الصحية.

وتهدف هذه الاتفاقية إلى ضمان استدامة الجاهزية للطوارئ، وإدارة الأزمات في القطاع من خلال تبادل المعرفة ومشاركة الموارد في مجال إدارة الطوارئ الصحية.

وعبر مذكرة التفاهم، تهدف دائرة الصحة – أبوظبي لضمان مرونة القطاع وجاهزية منظومة الرعاية الصحية الوطنية للاستجابة للحالات الطارئة الناشئة من خلال الاستمرار بتبني التقنيات السباقة، وصقل مهارات الكوادر البشرية، وتوقع التحديات المقبلة.

ووقع الاتفاقية الدكتور راشد عبيد السويدي، المدير التنفيذي لقطاع القوى العاملة الصحية في دائرة الصحة – أبوظبي، وحمد عبدالرحمن الزعابي، المدير التنفيذي لقطاع الخدمات المساندة بالإنابة في أكاديمية ربدان، وكريستين بيتش، نائب الرئيس والمدير القانوني في مؤسسة أطباء كلية الطب بجامعة هارفارد، خلال فعالية احتفالية أقيمت في المقر الرئيسي للدائرة.

وسعياً لترسيخ مكانة أبوظبي كوجهة عالمية رائدة للرعاية الصحية، ستعمل أطراف الاتفاقية على صقل مهارات القوى العاملة في قطاع الرعاية الصحية وضمان جاهزية المؤسسات للاستجابة للأزمات والطوارئ، إلى جانب تطوير القدرات، وضمان الاستعداد عبر إتاحة فرص التدريب والبحث والتطوير، وإقامة ورش العمل والمؤتمرات والندوات، إضافة لتبادل المواد العلمية، والدراسات، والمعلومات، ورفد الطلاب ببرامج المنح الدراسية ضمن العديد من المجالات. وعلاوة على ذلك، سيقدم جميع الأطراف فرص التعليم الفريدة والتخصصية في مجال إدارة الحالات الصحية الطارئة.

وفي هذا السياق، قال الدكتور راشد عبيد السويدي، المدير التنفيذي لقطاع القوى العاملة الصحية في دائرة الصحة – أبوظبي: «نلتزم في دائرة الصحة – أبوظبي بتوطيد علاقات تعاون وثيقة مع شركائنا الاستراتيجيين، بمن فيهم أكاديمية ربدان ومؤسسة أطباء كلية الطب بجامعة هارفارد، سعياً لتوحيد جهودنا معاً لتعزيز جاهزية الإمارة للحالات الصحية الطارئة. ويعكس هذا التعاون حرصنا في الدائرة على ترسيخ دعائم قطاع صحي متأهب لمختلف تحديات المستقبل. وعبر هذه الشراكات، نهدف إلى تأسيس بيئة مثمرة يعمها التعاون والتكاتف بين مقدمي الرعاية الصحية لضمان استعدادهم بأفضل شكل ممكن للاستجابة المباشرة للحالات الصحية الطارئة».

من جانبه، أكد حمد عبدالرحمن الزعابي، المدير التنفيذي لقطاع الخدمات المساندة بالإنابة في أكاديمية ربدان، على أهمية هذا التعاون في تعزيز منظومة الجاهزية الصحية في إمارة أبوظبي ودولة الإمارات.

تمكين

قال الدكتور غريغوري سيوتون، مدير قسم طب الكوارث في مركز بيث إزرائيل ديكونيس الطبي، أستاذ مساعد في طب الطوارئ في كلية الطب بجامعة هارفارد ورئيس الرابطة العالمية لطب الكوارث والطوارئ: «نتطلع إلى هذا التعاون المثمر الذي سيعمل على تمكين قسم طب الطوارئ في كلية الطب بجامعة هارفارد لدعم المبادرات المبتكرة التي يتم تنفيذها في أبوظبي في مجال التأهب والاستجابة للطوارئ».