«إيدج» شريك استراتيجي لتحالف «سرب»

أبوظبي (الاتحاد)

وقعت وكالة الإمارات للفضاء و«إيدج»، إحدى المجموعات الرائدة عالمياً في مجال التكنولوجيا المتقدمة والدفاع، مذكرة تفاهم للمرحلة التنفيذية من برنامج «سرب»، الذي يهدف لإطلاق 3 أقمار اصطناعية رادارية، وإطلاق سرب-1 في عام 2026. ويتوافق اختيار «إيدج» كشريك استراتيجي مع توجهات الحكومة الرشيدة لتوفير فرص للشركات الوطنية والقطاع الخاص، بما في ذلك الشركات الناشئة والشركات الصغيرة والمتوسطة.

وتحت إشراف وكالة الإمارات للفضاء، أعلنت «إيدج» إقامة تحالف وطني يضم أكبر اللاعبين في قطاع الفضاء الإماراتي الخاص ومراكز بحث وتطوير وطنية في مجال الفضاء، وذلك تحقيقاً لأحد الأهداف الأساسية لشراكتها الاستراتيجية مع وكالة الإمارات للفضاء. ويمثل هذا الإعلان أول مشروع لـ«إيدج» في مجال الفضاء، وهو يتماشى مع طموحات الدولة لتصنيع تقنيات الفضاء محلياً وتعزيز أنشطة البحث والتطوير الوطنية والهندسة والخبرة العلمية في قطاع الفضاء. تتفرع أدوار التحالف حسب الآتي: حيث تتولى إيدج دور الشريك الاستراتيجي لإدارة البرنامج مع التركيز على تطوير حمولة القمر الاصطناعية الراداري (SAR)، بينما تقوم كل من الياه سات وبيانات بمهمة إدارة عمليات الأقمار الصناعية والبيانات والتطبيقات الفضائية، في حين سيتولى المركز الوطني لعلوم وتكنولوجيا الفضاء بمواصلة إسهاماته الفعالة في عمليات التركيب والتجميع والفحوص للبرنامج. كما سيواصل التحالف توسيع تعاونه مع الجهات الفاعلة الأخرى في الصناعة، والمؤسسات الصغيرة والمتوسطة (SMEs )، إلى جانب الشركات الناشئة لتعزيز الخبرات والقدرات الجماعية للبرنامج.ويأتي الإعلان في أعقاب إطلاق المرحلة التنفيذية لبرنامج «سرب» من قبل سمو الشيخ خالد بن محمد بن زايد آل نهيان، ولي عهد أبوظبي، رئيس المجلس التنفيذي لإمارة أبوظبي، وسمو الشيخ حمدان بن محمد بن راشد آل مكتوم، ولي عهد دبي، رئيس المجلس التنفيذي لإمارة دبي.