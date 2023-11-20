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انطلاق قافلة حملة «الإمارات نظيفة» 5 ديسمبر المقبل

انطلاق قافلة حملة «الإمارات نظيفة» 5 ديسمبر المقبل
21 نوفمبر 2023 00:59

أبوظبي (الاتحاد)

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تنطلق الدورة الـ22 من حملة «الإمارات نظيفة» يوم 5 ديسمبر المقبل، لتجوب إمارات الدولة السبع بدءاً من إمارة الفجيرة التي ستشهد انطلاقتها يوم 5 ديسمبر المقبل، لتحط رحالها في إمارة الشارقة يوم 6 ديسمبر، ولتتجه بعدها إلى إمارة أم القيوين يوم 9 ديسمبر، ومنها إلى إمارة أبوظبي يوم 12 ديسمبر، ولتنطلق بعدها إلى إمارة رأس الخيمة يوم 13 ديسمبر، ومن ثم إلى إمارة عجمان يوم 14 ديسمبر، ولتختتم فعالياتها في إمارة دبي يوم 16 ديسمبر، بحضور معالي مريم المهيري، وزير التغير المناخي والبيئة.
ودعت حبيبة المرعشي، العضو المؤسس، رئيسة مجموعة عمل الإمارات للبيئة، جميع أفراد المجتمع للمشاركة في الحملة والتعبير عن التزامهم بحماية البيئة، مؤكدة أنه من خلال التعاون مع الحكومات المحلية والاتحادية والمؤسسات الأكاديمية، وكذلك شركات القطاع الخاص، تعزز الحملة من مبادرات إعادة التدوير، وتشجيع استخدام المواد القابلة لإعادة التدوير، للمحافظة على الموارد الطبيعية، وتخفيف العبء عليها.

الإمارات
مجموعة عمل الإمارات للبيئة
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