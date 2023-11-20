«طرق دبي» تعتمد خطة متكاملة لاستقبال المشاركين في «COP28»

دبي (الاتحاد)

أعلنت هيئة الطرق والمواصلات بدبي، شريك رئيس للمسار لمؤتمر الأطراف (COP28)، خطة متكاملة للمشاركة في المؤتمر، الذي سيعقد في مدينة إكسبو دبي في الفترة من 30 نوفمبر إلى 12 ديسمبر، وذلك بالتنسيق مع مكتب المبعوث الخاص للتغير المناخي لدولة الإمارات، ومدينة إكسبو دبي، حيث تشارك الهيئة بعدد من المبادرات المتميزة والمتنوعة تشمل تقديم خدمات التنقل في منطقتي المؤتمر الزرقاء المخصصة للوفود الرسمية، والخضراء المخصصة للشركات والأفراد، ومؤتمر الشباب للمناخ (COY18)، إضافة إلى توفير وسائل نقل شاملة صديقة للبيئة لتسهيل وصول الوفود إلى موقع الحدث ومن ثم التنقل داخله.

ويأتي هذا الإعلان في إطار حرص الهيئة وجهودها لإنجاح الحدث العالمي الذي يقام في دولة الإمارات، ويعزز مكانتها الرائدة وقدرتها على تنسيق الجهود العالمية لمواجهة أكثر الظواهر التي تشغل البشرية، في ظل ما تمتلكه دولة الإمارات ودبي من بنية تحتية وطرق متطورة وصديقة للبيئة وفق أعلى المعايير العالمية، وإبراز جهود الإمارات ومنجزاتها في مجال حماية البيئة.

ووضعت هيئة الطرق والمواصلات، بالتنسيق مع الجهات المعنية، خططاً فنية لإدارة التنقل باستخدام وسائل النقل المختلفة من خلال محطات مترو دبي ومحطات الحافلات، إضافة إلى مركبات الأجرة الموزعة في موقع الحدث، كما وضعت خطة لإدارة وتحديد نقاط للخدمات والحركة المرورية للمركبات على شبكة الطرق المحيطة والتقاطعات المرورية في موقع الحدث، وخططاً بديلة للتعامل مع جميع الفرضيات المحتملة لتحقيق التنقل الآمن والسهل في حال حدوث ازدحام مروري، لضمان انسيابية الحركة المرورية بشكل دائم على مدار أيام الحدث.

وانسجاماً مع جهودها وحرصها على تشجيع العمل المناخي وتخفيض الانبعاثات، وفرت الهيئة إصداراً خاصاً وحصرياً من «بطاقات نول» للمندوبين المشاركين في مؤتمر الأطراف لتشجيعهم وتمكينهم من استخدام المواصلات العامة في إمارة دبي بشكل مجاني طيلة فترة المؤتمر.

ويمكن لزوار مؤتمر الأطراف «كوب 28» الوصول إلى موقع الحدث من خلال استخدام مترو دبي للوصول إلى محطة مترو إكسبو 2020، ويعتبر الخيار الأمثل للاستدامة البيئية، والوسيلة الأسهل للوصول إلى موقع الحدث، وحددت الهيئة مواعيد خاصة لمترو دبي، من الساعة الخامسة صباحاً حتى الساعة الواحدة بعد منتصف الليل طوال أيام المؤتمر، مع توفر مواقف متعددة الطوابق للسيارات في محطات، سنتر بوينت، واتصالات من إي آند، وجبل علي، مجاناً لمستخدمي المواصلات العامة.

وتتضمن خطة التنقل الداخلي في موقع الحدث توفير 67 حافلة صديقة للبيئة، تعمل بالوقود الحيوي، بالإضافة إلى 10 حافلات كهربائية تخدم زوار المكان، وذلك من خلال 4 مواقف داخل مدينة إكسبو دبي.

كما وفرت الهيئة خطوط حافلات جديدة لنقل المندوبين المشاركين في تنظيم الحدث، حيث يتم نقلهم إلى أماكن متفرقة، مثل جميرا بيتش ريزيدنس (JBR)، ومول الإمارات وابن بطوطة، وغيرها من الأماكن الحيوية في الإمارة، لتسهيل وصولهم إلى وجهاتهم بعد انتهاء ساعات عمل المترو.

وفيما يخص مركبات الأجرة والمركبات الفاخرة في دبي، التي ستخدم الحدث، فإن القطاع يحتوي على أكثر من 10 آلاف مركبة هجينة و1000 مركبة كهربائية في قطاع النقل الفاخر، حيث يمكن للجمهور طلب المركبات في موقع مدينة إكسبو عن طريق منصة هلا تاكسي على تطبيق كريم (لمركبات الأجرة)، وكذلك لمستخدمي مركبات النقل الفاخر عن طريق تطبيقات: أوبر - كريم - يانجو، كما تم تخصيص 4 مواقع لوقوف تلك المركبات في مدينة إكسبو عند بوابات الفرص - التنقل - الاستدامة، وبوابة المترو.

وركزت خطة الهيئة الفنية على إدارة وتحديد نقاط الخدمات والحركة المرورية لوسائل التنقل المتنوعة على شبكة الطرق المحيطة بالمواقع والمواقف العامة والتقاطعات المرورية في موقع الحدث، مع وضع خطط بديلة للتعامل مع جميع الفرضيات المرورية المحتملة لتوفير تنقل آمن وسهل على مدار أيام الحدث.

إضافة إلى ذلك وضعت الهيئة أكثر من 100 لوحة إرشادية في الطرق لتمكين الزوار والمشاركين من تحديد وجهتهم والوصول بسهولة إلى موقع المؤتمر.

وتشارك الهيئة في مؤتمر الأطراف (COP20)، بعدد من المبادرات، منها مبادرة: «استراتيجية هيئة الطرق والمواصلات - لمواصلات عامة ذات صافي انبعاثات صفرية عام 2050»، التي ستقدمها الهيئة بالتنسيق مع وزارة التغير المناخي والبيئة في جناح الإمارات، في المنطقة الزرقاء، من خلال عرض مرئي يبرز أهم محاور الاستراتيجية ويشجع على استخدام وسائل التنقل المستدامة.

وخصصت هيئة الطرق والمواصلات منصة في المنطقة الخضراء في المؤتمر، لتوعية المشاركين في الحدث حول أهم المبادرات والمشاريع الحيوية التي تنفذها.

نول

يمكن لزوار مؤتمر الأطراف COP28 الحصول على بطاقة «نول» وتحميل تطبيق «سهيل» والتعرف إلى أفضل وأسهل وأسرع مسار للوصل إلى مقر المؤتمر من خلال تحميل تطبيق «سهيل»، لاستخدام المترو وحافلات الهيئة الكهربائية، باعتبارها الوسيلة الأكثر استدامة للتنقل داخل المؤتمر، وأسطول المركبات الكهربائية الصديقة للبيئة المتوفر لدى مشغلي مركبات الأجرة في الإمارة، وجعل الرحلة أكثر سهولة وصداقة للبيئة.