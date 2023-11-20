انطلاق فعاليات «أسبوع أبوظبي للزراعة والأمن الغذائي» بمشاركة 600 شركة متخصصة

إبراهيم سليم (أبوظبي)

برعاية سمو الشيخ منصور بن زايد آل نهيان، نائب رئيس الدولة، نائب رئيس مجلس الوزراء، رئيس ديوان الرئاسة، رئيس مجلس إدارة هيئة أبوظبي للزراعة والسلامة الغذائية، انطلقت أمس، فعاليات النسخة الثانية من «أسبوع أبوظبي للزراعة والأمن الغذائي» الذي تنظمه هيئة أبوظبي للزراعة والسلامة الغذائية حتى 22 نوفمبر في مركز أبوظبي الوطني للمعارض» (أدنيك).

وأكدت موزة سهيل المهيري، نائب مدير عام هيئة أبوظبي للزراعة والسلامة الغذائية للشؤون التنظيمية والإدارية، أن انعقاد أسبوع أبوظبي للزراعة والأمن الغذائي 2023 يأتي في وقت تتسارع فيه جهود الإمارات بكافة مؤسساتها نحو تعزيز الاستدامة في مختلف المجالات، مما يعكس التزامنا الراسخ بتحقيق التنمية المستدامة والحفاظ على الموارد الطبيعية، حيث يتزامن انطلاق فعاليات الأسبوع مع استضافة الدولة مؤتمر الأطراف في اتفاقية الأمم المتحدة بشأن تغير المناخ (COP-28)، وإطلاق العديد من المبادرات الاستراتيجية على رأسها مبادرة «عام الاستدامة» التي أطلقها صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، رئيس الدولة، حفظه الله، تحت عنوان «اليوم للغد».

وقالت في كلمة خلال افتتاح أعمال الأسبوع بحضور عدد كبير من كبار المسؤولين في إمارة أبوظبي والدولة، وأعضاء السلك الدبلوماسي للدول المشاركة: «إن أسبوع أبوظبي للزراعة والأمن الغذائي يعتبر حدثاً استثنائياً في مجال الزراعة المستدامة والأمن الغذائي في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، وتتماشى فعالياته مع استراتيجية إمارة أبوظبي لتحقيق الريادة العالمية في مجال الأمن الغذائي، وتأكيد دورها البارز في تطوير أطر فعّالة للتعاون مع الشركاء الدوليين في مجالي الزراعة والغذاء، مما يعكس مكانة أبوظبي باعتبارها المدينة الأكثر حيوية وديناميكية وعاصمة الاستدامة في المنطقة والعالم»، مشيرة إلى أن الدعم والرعاية الكريمة من سمو الشيخ منصور بن زايد آل نهيان، نائب رئيس الدولة، نائب رئيس مجلس الوزراء، رئيس ديوان الرئاسة، رئيس مجلس إدارة هيئة أبوظبي للزراعة والسلامة الغذائية، يعكس حرص سموه على تعزيز الابتكار في مجال الزراعة ودعم البحث العلمي، وتبني التقنيات الحديثة مثل الزراعة الذكية مناخياً، واستخدام الذكاء الاصطناعي لتحسين عمليات الإنتاج، وتحقيق التوازن الفعّال بين تلبية احتياجات القطاع، والمحافظة على البيئة والموارد الطبيعية.

ويعتبر «أسبوع أبوظبي للزراعة والأمن الغذائي 2023» الحدث الأكبر للزراعة المُستدامة والأمن الغذائي في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، حيث يشارك فيه أكثر من 600 شركة عارضة من 40 دولة حول العالم، ويتوقع أن يصل عدد زوار الأسبوع إلى أكثر من 10 آلاف زائر من المختصين في مجالات الزراعة وإنتاج الغذاء من حوالي 90 دولة حول العالم.

ويعتبر معرض «فيف الشرق الأوسط وأفريقيا للإنتاج الحيواني 2023» (www.vivmea.nl)، الرائد في مجال الإنتاج الحيواني في الشرق الأوسط، بمشاركة عدد كبير من العارضين، حيث تمت زيادة المساحة المخصصة للمعرض هذا العام، كما تمت إضافة العديد من الفعاليات المصاحبة، وسيتم تسليط الضوء هذا العام على سلسلة إنتاج البروتين الحيواني من المزرعة إلى المائدة.

أما معرض البستنة والزراعة في الشرق الأوسط وأفريقيا 2023 (www.hortiagrimea.com) فهو المعرض الموجه للعاملين في قطاع البستنة والزراعة، وتستضيف العاصمة أبوظبي النسخة الأولى للمعرض، ويشكل نقطة التقاء تجمع موردي منتجات البستنة والزراعة من أنحاء العالم مع المشترين المحتملين من الشرق الأوسط وأفريقيا. كما يستقطب المعرض العديد من الشركات الرائدة في المجال، إضافة إلى عدد من الخبراء والعلماء والباحثين والمبتكرين من شتى أنحاء العالم. وسيتم أيضاً تسليط الضوء في نسخة هذا العام على تقنيات إنتاج الخضراوات والفواكه من المزرعة إلى المائدة.

وفي سياق متصل، يقام مؤتمر الإمارات حول الميكروبيوم صحة الإنسان والنبات - التطبيقات والتحديات 2023 في اليوم الثاني للأسبوع، حيث يتم تنظيمه بالتعاون مع جامعة الإمارات، مركز خليفة للتقانات الحيوية والهندسة الوراثية ويمثل الحدث العلمي الأكبر خلال فعاليات الأسبوع، ويتضمن محاضرات وندوات علمية.

ومن أبرز الفعاليات الأخرى المدرجة في برنامج فعاليات الأسبوع «ساحة التكنولوجيات الزراعية» التي سيتم بناؤها على أرض المعرض لأول مرة، حيث ستجمع عوالم الزراعة وتربية الثروة الحيوانية والزراعة المنزلية، وستعرض أيضاً أحدث التقنيات والابتكارات في مجال إنتاج الغذاء.

استغلال أمثل للموارد

أكد بدر الشحي، المتحدث باسم أسبوع أبوظبي للزراعة والسلامة الغذائية، أن هذا الأسبوع يركز على السلسلة الغذائية، سواء الإنتاج الزراعي أو الحيواني والعوامل المساعدة على تعظيم النتائج، ولذا يتلو أسبوع أبوظبي للزراعة والسلامة الغذائية، معرض أديف «معرض أبوظبي الدولي للأغذية»، والهيئة حريصة على الاستغلال الأمثل للموارد والعمل على استدامتها، يرافق المعرض منصة خاصة لاستدامة النعم، وبيان جهود مكافحة الهدر.

منصة

شهدت «منصة جائزة منصور بن زايد آل نهيان للتميز الزراعي»، إقبالاً كبيراً من جانب المواطنين، وقال الشحي، وفرت الهيئة جميع المعلومات الخاصة بالجائزة، وطرق التقدم إليها، وذلك بهدف تحفيز القطاع الزراعي بشقيه النباتي والحيواني، وتكريم المزارعين ومربي الثروة الحيوانية المتميزين في الدولة وإبراز دورهم في تحقيق الاستدامة الزراعية والأمن الغذائي، والارتقاء بجودة الإنتاج المحلي.

وحرص سمو الشيخ منصور بن زايد آل نهيان، نائب رئيس الدولة، نائب رئيس مجلس الوزراء، رئيس ديوان الرئاسة، رئيس مجلس إدارة هيئة أبوظبي للزراعة والسلامة الغذائية، على تشجيع وتكريم المزارعين ومربي الثروة الحيوانية المتميزين، والمزارع التجارية على مستوى الدولة، بالإضافة إلى تحفيز الابتكار الزراعي بشقيه النباتي والحيواني، والتشجيع على تبني أفضل الممارسات الزراعية، إيماناً من سموه بأهمية قطاع الزراعة والثروة الحيوانية في منظومة التنمية المستدامة للدولة.

كما تنظم المنصة ندوتين يومياً بخصوص الجائزة، والاستفادة من خبرات الفائزين في الدورة السابقة.