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علوم الدار

«الدمج والعزيمة» يناقش تعزيز الشراكات المجتمعية وقدرات ذوي الإعاقة

«الدمج والعزيمة» يناقش تعزيز الشراكات المجتمعية وقدرات ذوي الإعاقة
21 نوفمبر 2023 00:59

الشارقة (وام)

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نظَّمت مدينة الشارقة للخدمات الإنسانية وكليات التقنية العليا في الشارقة ومجموعة الفطيم «مهرجان الدمج والعزيمة» في «دبي فستيفال سيتي مول» بمشاركة طلاب المدينة وطالبات كليات التقنية العليا بالشارقة.
وتضمن المهرجان تقديم مدرسة الأمل للصم أنشطة توعوية خاصة بأساسيات لغة الإشارة، كما نظم مركز الشارقة للتوحد ورشة الرسم مع الأطفال ومعرضاً لأعمالهم الفنية، وعرض مركز مسارات للتطوير والتمكين لمنتجات مصنوعة بأيدي أشخاص من ذوي الإعاقة، فيما قدم المركز ورشة التلوين على الفخار، وشهدت الفعالية حضور عدد من الزوار من مختلف الفئات العمرية للمشاركة في الورش المقدمة.
وقالت ميمونة حسين اختصاصي اجتماعي في مدينة الشارقة للخدمات الإنسانية إن الهدف من الفعالية هو تعزيز الشراكات المجتمعية مع مختلف الجهات وإبراز قدرات الأشخاص ذوي الإعاقة ودمجهم وتمكينهم في المجتمع وتعزيز استقلاليتهم الاقتصادية والتوعية المجتمعية بمختلف الإعاقات وعرض منتجات مصنوعة بأيديهم، مشيرة إلى أهمية تنمية وتعزيز التعاون مع مختلف المؤسسات الجهات وفق أفضل الممارسات العالمية.

مدينة الشارقة للخدمات الإنسانية
الشارقة
كليات التقنية العليا
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