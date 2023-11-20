«حمدان بن راشد للعلوم الطبية والتربوية» تنظّم برنامج المدرب المعتمد

دبي (الاتحاد)

نظمت مؤسسة حمدان بن راشد آل مكتوم للعلوم الطبية والتربوية برنامج «المدرب المعتمد» بالتعاون مع المؤسسة الأوروبية للجودة EFQM ضمن مشروع نموذج حمدان التعليمي العالمي، حيث يهدف البرنامج إلى تدريب نخبة من المقيمين المعتمدين، ليقوموا بتدريب المدارس وتقديم الدعم لها بناءً على معايير نموذج EFQM - حمدان التعليمي.

وقال الدكتور خليفة السويدي، الأمين العام لمؤسسة حمدان بن راشد آل مكتوم للعلوم الطبية والتربوية: «يسرنا أن نبدأ في تطبيق برنامج المدرب المعتمد وهو أحد البرامج الهامة والمؤثرة في نجاح مشروع نموذج حمدان التعليمي العالمي لتقييم جودة المؤسسات المدرسية والذي تتعاون وتتشارك فيه مؤسسة حمدان بن راشد آل مكتوم للعلوم الطبية والتربوية مع المؤسسة الأوروبية للجودة EFQM، وقال السويدي: إن هذا البرنامج الموجه لفئة المقيمين المعتمدين في الجودة التعليمية يهدف إلى تأهيل مدربين معتمدين لدعم المؤسسات المدرسية المشاركة في تطبيق نموذج حمدان، وتطبيق أحدث المعايير العالمية المطبقة في قطاع التعليم بما فيها نموذج حمدان EFQM التعليمي، والذي أثبت كفاءته في تطوير قطاع التعليم وتحقيق نتائج ملموسة ونماذج ناجحة. وأكد الأمين العام لمؤسسة حمدان أن إتمام هذا البرنامج التدريبي سيسهم في نمو المؤسسات التعليمية المؤهلة للحصول على اعتماد النموذج وتعزيز جودة الخدمات التربوية والتعليمية في المجتمع. وستنعقد فعاليات البرنامج التدريبي لمدة ثلاثة أيام من التدريب النظري، ثم تليها مرحلة تطبيقية مع المدارس المشاركة. وسيوفر البرنامج التدريب والدعم اللازمين للمشاركين خلال إعدادهم لتقديم ملف المشاركة في إطار برنامج نموذج حمدان EFQM التعليمي. ويشمل البرنامج مشاركة 6 مدارس في الدورة الثانية. ويشارك في البرنامج 4 مقيمين معتمدين من دولة الإمارات العربية المتحدة، وذلك خلال الفترة من شهر أكتوبر إلى شهر ديسمبر 2023. ومن جهته، قال راسل لونغمير الرئيس التنفيذي لـ EFQM: يهدف هذا البرنامج إلى بناء الخبرات والقدرات المحلية لضمان ديمومة الجائزة ودعم المدارس الراغبة في المشاركة في الدورات القادمة.