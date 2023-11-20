سعود بن صقر يستقبل قنصل كندا ولجنة «تيري فوكس رأس الخيمة»

رأس الخيمة (وام)

أكد صاحب السمو الشيخ سعود بن صقر القاسمي عضو المجلس الأعلى حاكم رأس الخيمة، أن الأعمال الخيرية أصبحت عنصراً رئيساً في الثقافة المجتمعية لدولة الإمارات ورأس الخيمة، وهي انعكاس لمدى ازدهار وتقدم الدولة وإيمان أبنائها بأهمية العطاء الإنساني.

جاء ذلك خلال استقبال سموه، تريسي رينولدز، قنصل عام كندا في دبي والإمارات الشمالية، وأعضاء اللجنة المنظمة لسباق «تيري فوكس رأس الخيمة» الخيري، الذي تم تقديم ريعه إلى جامعة الإمارات في العين، لاستكمال بحوثها العلمية الخاصة بأمراض السرطان. وأعرب سموه عن سعادته باستضافة رأس الخيمة هذه الفعالية الخيرية السنوية التي تعكس القيم المجتمعية الأصلية لأبناء الدولة ورأس الخيمة، مثمناً سموه جهود اللجنة المنظمة وكل من أسهم في إنجاح هذا الحدث الذي أصبح ضمن الأنشطة الرئيسة في جدول فعاليات الإمارة.

شكر

أعرب أعضاء اللجنة المنظمة والقائمون على السباق عن جزيل شكرهم وتقديرهم وامتنانهم لصاحب السمو حاكم رأس الخيمة، على دعمه ورعايته المتواصلة لهذه المبادرة الخيرية والإنسانية النبيلة التي تنظم إحياءً لذكرى الرياضي الكندي تيري فوكس، وتهدف إلى جمع الأموال لدعم أبحاث السرطان.