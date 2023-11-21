سرور بن محمد وسيف بن زايد يحضران حفل السفارة العمانية بمناسبة اليوم الوطني الـ 53

حضر سمو الشيخ سرور بن محمد آل نهيان، والفريق سمو الشيخ سيف بن زايد آل نهيان نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الداخلية، مساء أمس، حفل الاستقبال الذي أقامه الدكتور أحمد بن هلال بن سعود البوسعيدي سفير سلطنة عمان لدى الدولة بمناسبة اليوم الوطني الـ 53 للسلطنة.

كما حضر الحفل، الذي أقيم في فندق الإنتركونتيننتال في أبوظبي، معالي الشيخ نهيان بن مبارك آل نهيان وزير التسامح والتعايش، والشيخ أحمد بن حمدان بن محمد آل نهيان، والشيخ زايد بن سيف بن محمد آل نهيان، والشيخ محمد بن خليفة بن محمد آل نهيان، ومعالي خليفة شاهين المرر وزير دولة، وأحمد علي البلوشي مدير إدارة مجلس التعاون في وزارة الخارجية، وفيصل آل علي نائب مدير إدارة مجلس التعاون في وزارة الخارجية، وعدد من المسؤولين في وزارة الخارجية، وعدد من أعضاء السلك الدبلوماسي العربي والأجنبي المعتمدين لدى الدولة، وكبار المسؤولين وأبناء الجالية العمانية المقيمة في الدولة.

وأكد البوسعيدي، في كلمة له، اهتمام وحرص دولة الإمارات وسلطنة عمان على تطوير مجالات التعاون بينهما في المجالات كافة، وبما يلبي طموحات الشعبين الشقيقين في ظل القيادة الحكيمة لصاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان رئيس الدولة "حفظه الله"، وأخوه صاحب الجلالة السلطان هيثم بن طارق سلطان عمان، وحرصهما على تعزيز مسيرة التعاون والدفع بها إلى آفاق أشمل.

وأضاف أن العلاقات العمانية الإماراتية متميزة وتاريخية، وتربطهما وشائج أخوية، وعلاقات استراتيجية أسس نهجها المغفور لهما السلطان قابوس بن سعيد والشيخ زايد بن سلطان آل نهيان "طيب الله ثراهما”، ما حقق رصانة وعمقاً للعلاقات بين البلدين الشقيقين.