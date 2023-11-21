حاكم عجمان يستقبل رئيس هيئة «الشؤون الإسلامية» ويطلع على خططها ومشاريعها

استقبل صاحب السمو الشيخ حميد بن راشد النعيمي، عضو المجلس الأعلى حاكم عجمان، بحضور سمو الشيخ عمار بن حميد النعيمي، ولي عهد عجمان، بمكتبه في ديوان الحاكم، اليوم، الدكتور عمر حبتور الدرعي، رئيس الهيئة العامة للشؤون الإسلامية والأوقاف بالندب، وعدداً من المسؤولين في الهيئة.

ورحب صاحب السمو حاكم عجمان برئيس الهيئة، مؤكداً ضرورة ترجمة نهج دولة الإمارات العربية المتحدة وقيادتها الرشيدة في إظهار الوجه الحضاري للدين الإسلامي الحنيف، وترسيخ تعاليمه السمحة التي تدعو إلى إعلاء قيم التسامح والتعايش وإشاعة المودة والسلام بين الشعوب، مبيناً أن دولة الإمارات قامت على هذه الثوابت الأخلاقية منذ تأسيسها وعززتها بالدستور والقوانين لتترسخ لدى الأجيال المتعاقبة.

من جانبه أشاد سمو الشيخ عمار بن حميد النعيمي، بالجهود التي تبذلها الهيئة لتعزيز القيم الدينية والأصالة في المجتمع، وبما تقدمه دولة الإمارات من رعاية وخدمة لكتاب الله، عز وجل، عبر المشاريع القرآنية المتنوعة، المنتشرة في إمارات الدولة، وما تقوم به مؤسسة حميد بن راشد النعيمي الخيرية من خلال مركز حميد بن راشد النعيمي لخدمة القرآن الكريم، الذي أوجد بيئة قرآنية تنافسية مميزة ومحفزة وملهمة للمهتمين بالقرآن وعلومه والتشجيع على الاهتمام بحفظ القرآن الكريم.

وتقدم الدكتور عمر الدرعي، بالشكر لصاحب السمو حاكم عجمان، وسمو ولي عهده، على حسن الاستقبال والحفاوة، مشيداً بالدعم الكبير الذي تحظى به الهيئة من صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، رئيس الدولة، حفظه الله، وأصحاب السمو الشيوخ حكام الإمارات، الأمر الذي مكنها من أداء رسالتها في المجتمع على أسس حضارية.

وأطلع الدكتور الدرعي سموهما على خطط الهيئة ومبادراتها التي تدعم استراتيجية دولة الإمارات لتحقيق التنمية والاستدامة والسعادة للشعب وإحداث قفزات نوعية تجعلها واحدة من أكثر دول العالم ازدهاراً وتطوراً، مشيداً بمتابعة سموهما للهيئة ودعمهما لتحقيق أهدافها.

حضر اللقاء الشيخ أحمد بن حميد النعيمي، ممثل صاحب السموّ حاكم عجمان للشؤون الإدارية والمالية، ومعالي الشيخ الدكتور ماجد بن سعيد النعيمي، رئيس ديوان الحاكم، واللواء الشيخ سلطان بن عبد الله النعيمي، قائد عام شرطة عجمان، والشيخ عبدالله بن ماجد النعيمي، مدير عام مكتب شؤون المواطنين، وعبدالله أمين الشرفاء، المستشار بديوان الحاكم، وطارق بن غليطة، مدير مكتب الحاكم، ويوسف النعيمي، مدير عام التشريفات والضيافة، وعبدالله المويجعي، رئيس مجلس إدارة غرفة تجارة وصناعة عجمان، ومحمد سعيد النيادي، مدير عام الهيئة العامة للشؤون الإسلامية والأوقاف، وعبيد الزعابي، مدير فرع الهيئة في عجمان.