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سعود بن صقر يقدم واجب العزاء في وفاة والدة صقر غباش

سعود بن صقر يقدم واجب العزاء في وفاة والدة صقر غباش
21 نوفمبر 2023 15:07

قدم صاحب السمو الشيخ سعود بن صقر القاسمي عضو المجلس الأعلى حاكم رأس الخيمة، اليوم، يرافقه الشيخ أحمد بن سعود بن صقر القاسمي، رئيس دائرة الخدمات العامة برأس الخيمة، والشيخ صقر بن سعود بن صقر القاسمي رئيس مجلس إدارة شركة سيراميك رأس الخيمة، واجب العزاء إلى معالي صقر غباش رئيس المجلس الوطني الاتحادي في وفاة والدته المغفور لها حمدة بنت راشد المهيري.

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وأعرب صاحب السمو حاكم رأس الخيمة، خلال زيارته مجلس العزاء في منطقة سيح البريرات برأس الخيمة، عن خالص تعازيه وصادق مواساته لأسرة وذوي الفقيدة، داعياً المولى،عز وجل، أن يتغمدها بواسع رحمته، ويسكنها فسيح جناته، ويلهم أهلها وذويها الصبر والسلوان.

المصدر: وام
حاكم رأس الخيمة
سعود بن صقر القاسمي
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