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مجلس الوزراء يعتمد أجندة العطلات الرسمية للقطاعين الحكومي والخاص في الدولة لعام 2024

مجلس الوزراء يعتمد أجندة العطلات الرسمية للقطاعين الحكومي والخاص في الدولة لعام 2024
21 نوفمبر 2023 17:11
  •  اعتمد مجلس الوزراء برئاسة صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي "رعاه الله" أجندة العطلات الرسمية للقطاعين الحكومي والخاص لعام 2024.
  • يأتي القرار في إطار تنظيم سير العمل في القطاعين الحكومي والخاص، بما يضمن لكافة الأفراد العاملين في مختلف القطاعات والأسر المواطنة والمقيمة إمكانية التخطيط المسبق للعطلات وتنظيم الأنشطة الخاصة، ودعم الاقتصاد الوطني بمختلف قطاعاته.
  • تتضمن أجندة العطلات الرسمية للقطاعين الحكومي والخاص عطلة رأس السنة الميلادية بتاريخ 1 يناير 2024، وعطلة عيد الفطر من 29 رمضان إلى 3 شوال 1445هـ، ووقفة عرفة بتاريخ 9 ذي الحجة 1445هـ، وعطلة عيد الأضحى المبارك من 10 إلى 12 ذي الحجة 1445هـ، وعطلة رأس السنة الهجرية في 1 محرم 1446 هـ، وعطلة المولد النبوي الشريف بتاريخ 12 ربيع الأول 1446هـ، بالإضافة إلى عطلة اليوم الوطني لدولة الإمارات من 2 ولغاية 3 ديسمبر 2024.

 

 

 

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