الأربعاء 22 نوفمبر 2023
أبوظبي الإمارات
دبي
°C
الشارقة
°C
العين
°C
عجمان
°C
رأس الخيمة
°C
الفجيرة
°C
ام القيوان
°C
مواقيت الصلاة
الفجر
الظهر
العصر
المغرب
العشاء
علوم الدار
الأخبار العالمية
اقتصاد
الرياضة
وجهات نظر
الترفيه
التعليم والمعرفة
فيديو
برامج
المزيد
قصة صورة
إنفوجراف
كاريكتير
بودكاست
تسجيل الدخول
علوم الدار
الأخبار العالمية
اقتصاد
الرياضة
وجهات نظر
الترفيه
التعليم والمعرفة
تغطيات
زيارة رئيس الدولة إلى فرنسا
معرض أبوظبي الدولي للكتاب
محمد بن زايد رئيساً للدولة
خليفة بن زايد في ذمة الله
ذكرى توحيد القوات المسلحة الإماراتية
الأزمة الأوكرانية
مسبار الأمل
تغطية خاصة حول فيروس كورونا
فيديو
بودكاست
إنفوجراف
قصة صورة
كاريكتير
برامج
عدد اليوم
قصة صورة
إنفوجراف
كاريكتير
بودكاست
أبرز الأخبار
الإمارات: أطفال غزة يحلمون بالسلام والعودة إلى مدارسهم
خبراء ودبلوماسيون وعلماء دين لـ«الاتحاد»: «الفارس الشهم 3» تجسد قيم الإمارات الإنسانية
الإمارات: توظيف الرياضة لإرساء قيم الأخوة الإنسانية
«الأغذية العالمي»: توقف المساعدات يهدد 1.4 مليون شخص في تشاد
مصر: نرفض أي محاولات لتصفية القضية الفلسطينية
1.7 مليون متضرر جراء الفيضانات في الصومال
خبراء لـ«الاتحاد»: دعم «القبائل» ضرورة للتنمية ومواجهة الإرهاب في الصومال
الاتحاد الأوروبي ينشر مراقبين للانتخابات بالكونغو الديمقراطية
دعوات سودانية لفتح ممرات إنسانية والتنسيق مع المنظمات الدولية
مسؤول أممي: قوات حفظ السلام ليست «عصا سحرية»
الأمم المتحدة: لا مكان آمناً في غزة
8 قتلى وجرحى بانفجار ألغام «حوثية» في الحديدة
جلسة استثنائية للبرلمان العراقي اليوم
أوكرانيا تأمل بصدور قرار الشهر القادم بشأن الانضمام للاتحاد الأوروبي
رئيس الدولة يدعو إلى الوقف الفوري لإطلاق النار في غزة
محمد بن راشد: الإمارات حريصة على تقديم حلول للتحديات العالمية
17 مشروعاً إماراتياً لتعزيز الاستدامة عالمياً
خبراء لـ«الاتحاد»: جهود COP28 تستهدف إنقاذ مليار نسمة
387 مليار دولار «خسائر» تغير المناخ سنوياً
الذكاء الاصطناعي.. كيف يواجه تغير المناخ؟
أسواق المال
عدد اليوم
عدد اليوم
علوم الدار
مجلس الوزراء يعتمد أجندة العطلات الرسمية للقطاعين الحكومي والخاص في الدولة لعام 2024
مجلس الوزراء يعتمد أجندة العطلات الرسمية للقطاعين الحكومي والخاص في الدولة لعام 2024
21 نوفمبر 2023 17:11
اعتمد مجلس الوزراء برئاسة صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي "رعاه الله" أجندة العطلات الرسمية للقطاعين الحكومي والخاص لعام 2024.
يأتي القرار في إطار تنظيم سير العمل في القطاعين الحكومي والخاص، بما يضمن لكافة الأفراد العاملين في مختلف القطاعات والأسر المواطنة والمقيمة إمكانية التخطيط المسبق للعطلات وتنظيم الأنشطة الخاصة، ودعم الاقتصاد الوطني بمختلف قطاعاته.
تتضمن أجندة العطلات الرسمية للقطاعين الحكومي والخاص عطلة رأس السنة الميلادية بتاريخ 1 يناير 2024، وعطلة عيد الفطر من 29 رمضان إلى 3 شوال 1445هـ، ووقفة عرفة بتاريخ 9 ذي الحجة 1445هـ، وعطلة عيد الأضحى المبارك من 10 إلى 12 ذي الحجة 1445هـ، وعطلة رأس السنة الهجرية في 1 محرم 1446 هـ، وعطلة المولد النبوي الشريف بتاريخ 12 ربيع الأول 1446هـ، بالإضافة إلى عطلة اليوم الوطني لدولة الإمارات من 2 ولغاية 3 ديسمبر 2024.
أخبار ذات صلة
الإمارات ترحب بإعلان هدنة في غزة وتعرب عن أملها في وقف دائم لإطلاق النار
«حديقة أم الإمارات» ترتقي بصحة الإنسان
المصدر: وام
مجلس الوزراء
الإمارات
الأكثر قراءة
علوم الدار
أبوظبي تطلق حملة "التخفيضات الكبرى" 24 الجاري
20 نوفمبر 2023
علوم الدار
تحديد إجازة القطاع الخاص بمناسبة عيد الاتحاد 52
اليوم 12:27
علوم الدار
شرطة الشارقة تغلق «تل الفاية الرملي»
18 نوفمبر 2023
آخر الأخبار
علوم الدار
الإمارات ترحب بإعلان هدنة في غزة وتعرب عن أملها في وقف دائم لإطلاق النار
اليوم 15:50
علوم الدار
شرطة أبوظبي تفوز بـ6 جوائز في معرض سيول الدولي للاختراعات
اليوم 15:43
الترفيه
«حديقة أم الإمارات» ترتقي بصحة الإنسان
اليوم 15:36
علوم الدار
الإمارات تعلن التفاصيل الخاصة بتشييد الجامعة الجديدة في نواكشوط
اليوم 15:28
الترفيه
حسين الجسمي يغني: «يدوم عزج إمارات المحبة السلام»
اليوم 15:08
للاشتراك بالنشرة الإخبارية
اشترك
علوم الدار
الأخبار العالمية
اقتصاد
الرياضة
وجهات نظر
الترفيه
التعليم والمعرفة
فيديو
إنفوجراف
قصة صورة
كاريكاتير
برامج
عن الاتحاد
بيان الخصوصية
شروط الخدمة
اتصل بنا
Aletihad English
جميع الحقوق محفوظة لمركز الاتحاد للأخبار 2023©