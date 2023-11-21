الأربعاء 22 نوفمبر 2023 أبوظبي الإمارات
دبي °C
الشارقة °C
العين °C
عجمان °C
رأس الخيمة°C
الفجيرة°C
ام القيوان°C
مواقيت الصلاة
الفجر
الظهر
العصر
المغرب
العشاء
قصة صورة إنفوجراف كاريكتير بودكاست
قصة صورة إنفوجراف كاريكتير بودكاست
أبرز الأخبار
عدد اليوم
عدد اليوم
علوم الدار

سعود بن صقر يستقبل سفيرة الولايات المتحدة الأميركية

سعود بن صقر يستقبل سفيرة الولايات المتحدة الأميركية
21 نوفمبر 2023 17:47

 استقبل صاحب السمو الشيخ سعود بن صقر القاسمي عضو المجلس الأعلى حاكم رأس الخيمة، في قصر سموه بمدينة صقر بن محمد اليوم، سعادة مارتينا سترونغ سفيرة الولايات المتحدة الأميركية لدى الدولة، التي قدمت للسلام على سموه بمناسبة تسلمها مهام عملها الجديد، ترافقها سعادة ميجان جريجونيس، القنصل العام للولايات المتحدة الأميركية في دبي.

ورحب صاحب السمو حاكم رأس الخيمة، بسعادة السفيرة وسعادة القنصل العام، متمنياً لها التوفيق والنجاح في أداء مهام عملها بما يسهم في تعزيز العلاقات الإستراتيجية بين البلدين الصديقين على مختلف الصعد.

أخبار ذات صلة
الإمارات ترحب بإعلان هدنة في غزة وتعرب عن أملها في وقف دائم لإطلاق النار
«حديقة أم الإمارات» ترتقي بصحة الإنسان

وأشاد سموه بعلاقات الصداقة والتعاون التي تربط دولة الإمارات والولايات المتحدة الأميركية والتي من شأنها تحقيق المزيد من التقدم والرخاء للبلدين والشعبين.

من جانبها، عبرت سعادة مارتينا سترونغ، عن بالغ شكرها وتقديرها لصاحب السمو حاكم رأس الخيمة على كرم الضيافة وحسن الاستقبال، مثنية على العلاقات الإستراتيجية القوية التي تربط بين البلدين الصديقين.

المصدر: وام
سعود بن صقر القاسمي
الإمارات
أميركا
آخر الأخبار
الإمارات ترحب بإعلان هدنة في غزة وتعرب عن أملها في وقف دائم لإطلاق النار
علوم الدار
الإمارات ترحب بإعلان هدنة في غزة وتعرب عن أملها في وقف دائم لإطلاق النار
اليوم 15:50
شرطة أبوظبي تفوز بـ6 جوائز في معرض سيول الدولي للاختراعات
علوم الدار
شرطة أبوظبي تفوز بـ6 جوائز في معرض سيول الدولي للاختراعات
اليوم 15:43
«حديقة أم الإمارات» ترتقي بصحة الإنسان
الترفيه
«حديقة أم الإمارات» ترتقي بصحة الإنسان
اليوم 15:36
علم الإمارات
علوم الدار
الإمارات تعلن التفاصيل الخاصة بتشييد الجامعة الجديدة في نواكشوط
اليوم 15:28
حسين الجسمي يغني: «يدوم عزج إمارات المحبة السلام»
الترفيه
حسين الجسمي يغني: «يدوم عزج إمارات المحبة السلام»
اليوم 15:08
للاشتراك بالنشرة الإخبارية
علوم الدار
الأخبار العالمية
اقتصاد
الرياضة
وجهات نظر
الترفيه
التعليم والمعرفة
فيديو
إنفوجراف
قصة صورة
كاريكاتير
برامج
عن الاتحاد
بيان الخصوصية
شروط الخدمة
اتصل بنا
Aletihad English
جميع الحقوق محفوظة لمركز الاتحاد للأخبار 2023©