الأربعاء 22 نوفمبر 2023 أبوظبي الإمارات
دبي °C
الشارقة °C
العين °C
عجمان °C
رأس الخيمة°C
الفجيرة°C
ام القيوان°C
مواقيت الصلاة
الفجر
الظهر
العصر
المغرب
العشاء
قصة صورة إنفوجراف كاريكتير بودكاست
قصة صورة إنفوجراف كاريكتير بودكاست
أبرز الأخبار
عدد اليوم
عدد اليوم
علوم الدار

محمد بن زايد يشارك في الاجتماع الافتراضي لمجموعة بريكس بشأن قطاع غزة

محمد بن زايد يشارك في الاجتماع الافتراضي لمجموعة بريكس بشأن قطاع غزة
21 نوفمبر 2023 18:52

شارك صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، رئيس الدولة، حفظه الله، في الاجتماع الافتراضي لمجموعة بريكس بشأن قطاع غزة.

وقال سموه في منشور عبر حسابه الرسمي في منصة «إكس»: «شاركت في الاجتماع الافتراضي لمجموعة بريكس بشأن قطاع غزة. الوضع الخطير في القطاع يتطلب العمل المشترك على توفير الحماية للمدنيين وضمان ممرات مستدامة وآمنة لوصول المساعدات الإنسانية للسكان والوقف الفوري لإطلاق النار».

أخبار ذات صلة
الإمارات ترحب بإعلان هدنة في غزة وتعرب عن أملها في وقف دائم لإطلاق النار
«حديقة أم الإمارات» ترتقي بصحة الإنسان

وأضاف سموه: «تؤكد الأزمة الحالية أن السلام العادل والشامل هو السبيل الوحيد لتسوية الصراع، وعلى المجتمع الدولي مسؤولية كبيرة في إيجاد أفق لهذا السلام».

المصدر: الاتحاد - أبوظبي
قطاع غزة
مجموعة بريكس
الإمارات
محمد بن زايد
آخر الأخبار
الإمارات ترحب بإعلان هدنة في غزة وتعرب عن أملها في وقف دائم لإطلاق النار
علوم الدار
الإمارات ترحب بإعلان هدنة في غزة وتعرب عن أملها في وقف دائم لإطلاق النار
اليوم 15:50
شرطة أبوظبي تفوز بـ6 جوائز في معرض سيول الدولي للاختراعات
علوم الدار
شرطة أبوظبي تفوز بـ6 جوائز في معرض سيول الدولي للاختراعات
اليوم 15:43
«حديقة أم الإمارات» ترتقي بصحة الإنسان
الترفيه
«حديقة أم الإمارات» ترتقي بصحة الإنسان
اليوم 15:36
علم الإمارات
علوم الدار
الإمارات تعلن التفاصيل الخاصة بتشييد الجامعة الجديدة في نواكشوط
اليوم 15:28
حسين الجسمي يغني: «يدوم عزج إمارات المحبة السلام»
الترفيه
حسين الجسمي يغني: «يدوم عزج إمارات المحبة السلام»
اليوم 15:08
للاشتراك بالنشرة الإخبارية
علوم الدار
الأخبار العالمية
اقتصاد
الرياضة
وجهات نظر
الترفيه
التعليم والمعرفة
فيديو
إنفوجراف
قصة صورة
كاريكاتير
برامج
عن الاتحاد
بيان الخصوصية
شروط الخدمة
اتصل بنا
Aletihad English
جميع الحقوق محفوظة لمركز الاتحاد للأخبار 2023©