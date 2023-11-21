387 مليار دولار «خسائر» تغير المناخ سنوياً

حسونة الطيب (أبوظبي)

في حين تراجعت تدفقات التمويل العامة متعددة الأطراف والثنائية، إلى البلدان النامية بنسبة 15 % لنحو 21 مليار دولار في عام 2021، تتطلع الدول النامية للحصول على 387 مليار دولار سنوياً، للتصدي للتغير المناخي، الذي أصبح من القضايا العالمية الأكثر إلحاحاً.

ارتفع المبلغ المطلوب، بنحو 47 مليار دولار، منذ آخر تقييم سنوي أجراه برنامج الأمم المتحدة للبيئة، مع إصدار التقرير المُحدث قبيل انطلاق فعاليات مؤتمر كوب28، حيث يبرز سؤال توفير الأموال التي تحتاجها الدول النامية لمحاربة التغير المناخي، بالغ الأهمية ضمن أجندة المؤتمر.

وتوصل تقرير الأمم المتحدة، إلى أن المبلغ المطلوب لمساعدة الدول النامية، للاستعداد والتصدي للآثار التي تنجم عن التغير المناخي، أكثر من التدفقات المالية العالمية الفعلية، بما بين 10 إلى 18 مرة، بحسب فاينانشيال تايمز.

ويؤكد برنامج الأمم المتحدة للبيئة، أن فجوة بنحو 360 مليار دولار، أكبر 50% مما كان متوقعاً. وتشير تقديراته، إلى أن المطلوب يتراوح بين 215 إلى 387 مليار دولار سنوياً خلال العقد الحالي، بيد أن تدفقات التمويل العامة المتعددة الأطراف والثنائية للبلدان النامية، تراجعت 15% لنحو 21 مليار دولار خلال العام 2021.

وتقول أنجر أندرسون، المدير التنفيذي لبرنامج الأمم المتحدة للبيئة، :«لم تعد الآثار الناجمة عن التغير المناخي، أقل ضراوة خلال العام الجاري 2023، حيث خلفت ظواهر مثل، ارتفاع درجات الحرارة واشتعال الحرائق والفيضانات والأعاصير، أضراراً بالغة حول أنحاء مختلفة من العالم».

وأضافت أن هذه الآثار العميقة، تعكس حاجة العالم المُلحة لخفض انبعاثات الغازات الدفيئة، وبذل المزيد من الجهود التي تساعد الدول النامية للحيلولة من دون التعرض لمثل هذه الآثار، إلا أن أي من هذين لم يحدث.

كما ناشدت أندرسون، صناع السياسات الذين سيشاركون في قمة الأمم المتحدة للمناخ نهاية هذا الشهر، للاهتمام بعمليات البحث، وتكثيف التمويل وجعل مؤتمر كوب28، هو اللحظة التي يلتزم فيها العالم بشكل كامل، بدعم البلدان ذات الدخل المنخفض والفئات المحرومة، لتتحصن ضد التأثيرات المناخية المدمرة.

وفي كوب28، يترتب على الدول الغنية، الإيفاء بالعهود التي قطعتها في كوب26 بمدينة غلاسكو في العام 2021، بزيادة دعمها المالي لنحو 40 مليار دولار سنوياً للدول النامية، بهدف التصدي للتغير المناخي بحلول العام 2025.

وتنخرط الدول، في مداولات لا تخلو من الصعوبة، بشأن الكيفية التي يمكن عبرها تنشيط ما يُسمى صندوق الدمار والخسائر، لمساعدة الدول للتعامل مع أسوأ ظروف التغير المناخي.

وبينما تعني، مبادرات المرونة والتكيف، حفظ الأرواح في جزر المحيط الهادي المنخفضة، تعاني الجزر الصغيرة والفقيرة، في الحصول على الدعم المالي الذي يساندها لتحقيق خطط التكيف المنشودة، بحسب تقرير الأمم المتحدة.

وتساعد استثمارات التكيف، التي تغطي سلسلة واسعة من النشاطات، من دعم الدول للاستمرار في إنتاج السلع الغذائية أثناء فترات الجفاف، إلى زيادة الدفاعات الساحلية للحيلولة من دون فيضانات المياه، في توفير المال على المدى الطويل.

وعانت أكثر 55 دولة عرضة لآثار التغير المناخي، خسائر ودماراً تتجاوز قيمته 500 مليار دولار على مدى العقدين الماضيين، الرقم الذي تتوقع الأمم المتحدة ارتفاعه، في الوقت الذي تزيد فيه الآثار المترتبة على التغير المناخي سوءاً.

ويؤكد الخبراء، أنه ومع زيادة كل كسر من الدرجة الواحدة في حرارة الكون، تصبح الكوارث الطبيعية والمناخية، أكثر حدة وشيوعاً. وارتفعت حرارة كوكب الأرض، بمقدار 1.1 درجة مئوية على الأقل في العصر الصناعي، مع استمرار انبعاثات الغازات الدفيئة في الارتفاع.

وسلطت الأمم المتحدة، الضوء على طرق مختلفة لزيادة معدلات التمويل، للتكيف مع الظروف المناخية المتغيرة، بما في ذلك، إعادة صياغة الهيكل المالي العالمي، بهدف إصلاح البنك الدولي وبنوك تنموية أخرى متعددة الأطراف. وقالت أندرسون، إنه حتى في حال توقف العالم عن انبعاثات الغازات الدفيئة اليوم، فإن تلاشي الاضطرابات المناخية، يتطلب عقوداً عدة.