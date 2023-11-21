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علوم الدار

خبراء لـ«الاتحاد»: جهود COP28 تستهدف إنقاذ مليار نسمة

خبراء لـ«الاتحاد»: جهود COP28 تستهدف إنقاذ مليار نسمة
22 نوفمبر 2023 00:53

شعبان بلال (القاهرة)

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أوضح خبراء ومتخصصون في مجال البيئة والمناخ، أن مؤتمر الأطراف في اتفاقية الأمم المتحدة الإطارية بشأن تغير المناخ COP28 سيكون فرصة لدعم المجتمعات الهشة مناخياً في ظل زيادة التحديات المتعلقة بآثار المناخ خلال السنوات الأخيرة، ويأتي ذلك في إطار دور الإمارات الرائد عالمياً في دعم تلك المجتمعات. 
ويرى خبير المناخ والتنمية المستدامة الدكتور أسامة سلام أن COP28 فرصة مهمة لتعزيز الجهود العالمية لمواجهة تغير المناخ وآثاره، ويمكن أن يلعب دوراً مهماً للغاية في دعم المجتمعات الهشة من خلال مجموعة من الإجراءات ذات التأثير، وعلى رأسها تعزيز الالتزامات بخفض الانبعاثات. 
وقال سلام لـ«الاتحاد»، إن الدول المتقدمة تساهم في تغير المناخ بشكل كبير وبالتالي فهي مسؤولة عن تحمل عبء المسؤولية في خفض الانبعاثات ولذا يمكن أن يلعب المؤتمر دوراً في تعزيز التزاماتها، مما سيساعد على الحد من آثار تغير المناخ على المجتمعات الهشة. 
وأوضح سلام أن COP28 سيعمل أيضاً على زيادة التمويل الموجه للبلدان النامية التي تعاني بشكل خاص من آثار تغير المناخ، لكنها تمتلك موارد أقل للتكيف معها، ما يجعل المؤتمر فرصة لتنفيذ خطط التكيف مع آثار تغير المناخ، بالإضافة إلى تعزيز التعاون الدولي وتنسيق الجهود العالمية في هذا المجال. 
وشدد على أنه في ظل تزايد المجتمعات الهشة بسبب الصراعات والحروب والنزاعات وغيرها من الأسباب البيئية الأخرى، فإن الحاجة إلى دعم هذه المجتمعات في مواجهة تغير المناخ أصبحت أكثر إلحاحاً، وأن COP28 سيكون له دور مهم في تحقيق هذا الهدف من خلال اتخاذ الإجراءات اللازمة لتعزيز الالتزامات بخفض الانبعاثات، وزيادة التمويل الموجه للبلدان النامية. 
من جانبه، قال الخبير البيئي المهندس ثائر يوسف، إن COP28 سيعمل على إنشاء صندوق مساعدات للدول الهشة المتضررة، وذلك للتخفيف من أثر الخسائر والأضرار الناجمة عن تغير المناخ الذي يزداد حدة من خلال إنشاء الصندوق المستقبلي المعني بـ«الخسائر والأضرار» المناخية للدول الضعيفة. 
وبيّن يوسف لـ«الاتحاد»، أن مؤتمر الأمم المتحدة المعني بتغير المناخ في الإمارات يمهد الطريق للتوصل إلى اتفاق حول هذه القضية الحاسمة من خلال تحديد حجم الصندوق وخطة واضحة من أجل إنقاذ أكثر من مليار من البشر تعيش في هذه المجتمعات الهشة، وضرورة المساهمة الإلزامية للدول الكبرى بحكم المسؤولية الكبرى عن انبعاثات الغازات الدفيئة المسببة لظاهرة الاحتباس الحراري. 
ولفت ثائر يوسف إلى أن مؤتمر COP28 يحقق الأهداف المطلوبة في حال التزمت الدول بتنفيذ القرارات من أجل السيطرة على التغيرات المناخية في المجتمعات الضعيفة، خاصة تنفيذ تعهدات الدول المتقدمة بتقديم 100 مليار دولار من المساعدات السنوية للدول النامية لمواجهة آثار تغير المناخ. 
وأوضحت خبيرة الموارد المائية والتأقلم مع التغيرات المناخية الدكتورة روضة القفراج أن التغيرات المناخية تمثل ضغطاً كبيراً على البشر، خاصة المناطق والبلدان النامية، والتي لم تساهم في أسباب تغير المناخ، ومنها بلدان أفريقيا والشرق الأوسط، خاصة دول حوض البحر المتوسط.
وشددت على أن الحل هو إعانة البلدان على تحسين وضع مواطنيها من ناحية التزويد بالماء والغذاء وتوفير فرص العمل وهذا يتطلب إنجازات كبيرة وتمويلات ضخمة لابد أن تأخذها بعين الاعتبار كل المنظمات الدولية، خاصة الصندوق الأخضر للمناخ، وقالت القفراج، إن مؤتمر المناخ يلعب دوراً كبيراً في دعم كل البشر في العالم خاصة المناطق الهشة لمواجهة السبب الرئيسي للهجرة وهو صعوبة مواجهة واستحالة التأقلم مع المناخ الجديد الذي يوصف بأنه «مناخ دون ماء وتحت حرارة مرتفعة».

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