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الطقس المتوقع في الإمارات غداً

الطقس المتوقع في الإمارات غداً
21 نوفمبر 2023 19:36

توقع المركز الوطني للأرصاد أن يكون الطقس غدا مغبرا إلى غائم جزئيا أحياناً، مع تكون بعض السحب الركامية يصاحبها سقوط أمطار على بعض المناطق خاصة الساحلية والشمالية نهاراً، وتميل درجات الحرارة للانخفاض خاصة غرباً يصبح رطبا ليلاً وصباح الخميس مع احتمال تشكل الضباب الخفيف على بعض المناطق الداخلية والشمالية.

حركة الرياح: شمالية شرقية - شمالية غربية / 10 إلى 25 تصل إلى 40 كم/س.. الموج في الخليج العربي متوسط إلى مضطرب .. ويحدث المد الأول عند الساعة 09:22 المد الثاني عند الساعة 19:48.. والجزر الأول عند الساعة 14:24 والجزرالثاني عند الساعة 02:52.

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وفي بحر عمان الموج خفيف .. ويحدث المد الأول عند الساعة 17:50 والمد الثاني عند الساعة 05:41 والجزر الأول عند الساعة 11:47 والجزر الثاني عند الساعة 23:12.

المصدر: وام
الطقس
الإمارات
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