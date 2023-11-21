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علوم الدار

محمد بن راشد يستقبل الوفود المشاركة في مؤتمر منظمة الطيران المدني الدولي "إيكاو"

محمد بن راشد يستقبل الوفود المشاركة في مؤتمر منظمة الطيران المدني الدولي "إيكاو"
21 نوفمبر 2023 19:45

استقبل صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، رعاه الله، الوفود المشاركة في مؤتمر منظمة الطيران المدني الدولي "إيكاو" والمؤتمر العالمي للاتصالات الراديوية، المنعقدين في دبي بمشاركة عالمية واسعة .

ونشر المكتب الإعلامي لحكومة دبي عبر حسابه الرسمي في منصة «إكس»: «محمد بن راشد يستقبل، بحضور حمدان ومكتوم بن محمد،  الوفود المشاركة في مؤتمر منظمة الطيران المدني الدولي "إيكاو" والمؤتمر العالمي للاتصالات الراديوية، المنعقدين في دبي بمشاركة عالمية واسعة».

 

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المصدر: الاتحاد - أبوظبي
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