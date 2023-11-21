محمد بن راشد يستقبل الوفود المشاركة في مؤتمر منظمة الطيران المدني الدولي "إيكاو"

استقبل صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، رعاه الله، الوفود المشاركة في مؤتمر منظمة الطيران المدني الدولي "إيكاو" والمؤتمر العالمي للاتصالات الراديوية، المنعقدين في دبي بمشاركة عالمية واسعة .

ونشر المكتب الإعلامي لحكومة دبي عبر حسابه الرسمي في منصة «إكس»: «محمد بن راشد يستقبل، بحضور حمدان ومكتوم بن محمد، الوفود المشاركة في مؤتمر منظمة الطيران المدني الدولي "إيكاو" والمؤتمر العالمي للاتصالات الراديوية، المنعقدين في دبي بمشاركة عالمية واسعة».