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ذياب بن محمد بن زايد يواصل زياراته للأطفال الفلسطينيين وأسرهم الذين يتلقّون العلاج في مستشفيات الدولة

ذياب بن محمد بن زايد يواصل زياراته للأطفال الفلسطينيين وأسرهم الذين يتلقّون العلاج في مستشفيات الدولة
21 نوفمبر 2023 20:40

 واصل سمو الشيخ ذياب بن محمد بن زايد آل نهيان، رئيس مكتب الشؤون التنموية وأسر الشهداء في ديوان الرئاسة، زياراته للأطفال الفلسطينيين وأسرهم، الذين يتلقّون العلاج في مستشفيات الدولة.

وتحدَّث سموّه، خلال الزيارة، إلى الأطفال وذويهم، واطمأن على أحوالهم، متمنياً للمرضى والمصابين الشفاء العاجل والتام.

 

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يُذكَر أنَّ هؤلاء الأطفال وأسرهم قد وصلوا إلى دولة الإمارات العربية المتحدة، بناءً على توجيهات صاحب السموّ الشيخ محمد بن زايد آل نهيان رئيس الدولة، حفظه الله، بعلاج 1,000 طفل فلسطيني في المنشآت الصحية في دولة الإمارات، ضمن الجهود المستمرة التي تبذلها الدولة لتقديم الدعم الإنساني، ومدِّ يد العون والمساعدة إلى الأشقّاء الفلسطينيين.

المصدر: وام
ذياب بن محمد بن زايد
قطاع غزة
الإمارات
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